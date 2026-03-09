Ile Maurice: La jeunesse sur scène au Caudan ARTs Centre demain soir

La grande finale du Concours régional d'éloquence de l'océan Indien 2026 se tient demain, mardi 10 mars, à 19h au Caudan Arts Centre. Pour la première fois depuis sa création, cette compétition dédiée à l'art de la parole se déroule à Maurice, après sept années organisées à La Réunion.

Organisé par l'Association jeunes aujourd'hui pour demain (JAD) de La Réunion, le concours rassemble cette année des jeunes venus de plusieurs territoires de l'océan Indien : Maurice, Rodrigues, Mayotte, Madagascar et La Réunion. Pendant une semaine, les participants ont pris part à des ateliers et sessions de préparation afin de perfectionner leur art oratoire avant l'ultime étape du concours. La demi-finale s'est tenue samedi 7 mars à l'Institut français de Maurice.

À cette occasion, les candidats ont bénéficié de l'encadrement de l'avocate Dipna Gunnoo, invitée par l'institut pour partager son expérience et conseiller les jeunes orateurs dans leur prise de parole. La présidente de l'association JAD, Annick Vitry, s'est dite particulièrement satisfaite de l'engagement des participants. Elle souligne notamment la manière dont les candidats ont su parler d'eux-mêmes, de leur identité et de leur rapport à la langue française.

Le thème retenu pour cette édition 2026 est : «Quand la voix des jeunes s'élève pour une langue française à leur image : diverse, audacieuse, culturelle. » À travers cette thématique, les organisateurs souhaitent inviter la jeune génération à réfléchir à la place de la langue française et de la culture dans un monde où les identités et les langues évoluent constamment. Le jury de cette grande finale sera présidé par le metteur en scène, comédien et auteur français Alexis Michalik, parrain de cette édition.

Figure incontournable du théâtre contemporain, il est notamment connu pour ses pièces à succès comme Le Porteur d'histoire, Le Cercle des illusionnistes, Edmond et Intra Muros. Souvent surnommé «l'homme-orchestre» pour sa polyvalence artistique, il a été récompensé à plusieurs reprises aux Molières. Habitué des concours d'éloquence, il a accepté pour la deuxième fois de présider le jury de cette compétition régionale.

Au total, 27 jeunes finalistes sont réunis à Maurice du 4 au 11 mars pour une semaine de préparation. Ils sont logés à Student Residences, partenaire de l'événement.

Les candidats qualifiés pour la finale sont : Annemaiye Plaiche (Rodrigues College, Rodrigues), Kris David Razafindrakotomalala (Lycée Younoussa Bamana, Mayotte), Senna Mohamed (Lycée Jean Hinglo, La Réunion), Steeven Ramaromanda Fidisoa (Collège de France et du Monde, Madagascar), Amina Maillot (Lycée Mahatma Gandhi, La Réunion), Elyssa Benhacene (Lycée La Salle Saint-Charles, La Réunion), Matys Hoareau (Lycée Mahatma Gandhi, La Réunion), Shayna Madi (Lycée Younoussa Bamana, Mayotte), Naomi Hart de Keating (Lycée La Bourdonnais, Maurice), Wisha Behita Nomenafinoana (École privée Mikolo, Madagascar), Annaig Atheaux (Lycée Maison Blanche, La Réunion) et Élodie de Vathaire Miangaly (Lycée français de Tananarivo, Madagascar).

Pour la présente édition, Maurice comptait au départ cinq représentants : Ashlyn Runghen (Collège Lorette de Port-Louis), Jade Crystal Kameereddy (Queen Elizabeth College), Ourvakshsingh Ganga Pradhaasing (Collège St-Joseph), Naomi Hart de Keating (Lycée La Bourdonnais) et Victoria Valet (Lycée La Bourdonnais). Rodrigues était également représentée par Jake Aaron Lamvohee et Abimael César du Collège de Mont-Lubin, ainsi qu'Annemaiye Plaiche du Rodrigues College.

Cette compétition bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont l'Ambassade de France à Maurice, l'Institut français de Maurice et Uniciti International Education Hub. Du côté réunionnais, le projet est notamment soutenu par la Région Réunion, la Région Académique de La Réunion et la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion, avec l'appui de partenaires tels que Air Austral et Antenne Réunion.

Au-delà de la compétition, le Concours régional d'éloquence de l'océan Indien vise à promouvoir la langue française, encourager la créativité et l'esprit critique des jeunes, tout en renforçant les liens culturels et éducatifs entre les territoires de la région. Demain soir, au Caudan Arts Centre, les finalistes tenteront de convaincre le jury et le public que leur voix peut porter la richesse et la diversité de la francophonie dans l'océan Indien.