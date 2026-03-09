Ile Maurice: Un jeune interpellé pour avoir menacé une infirmière

9 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une altercation survenue dans le centre de santé de Belle-Mare, samedi matin, a nécessité l'intervention de la police.

Selon les informations recueillies, une infirmière de 33 ans, a rapporté qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est présenté au comptoir du centre de santé vers 8 h 15 afin de demander des antibiotiques pour lui et sans prescription d'un médecin.

Elle lui a alors expliqué que ce type de médicament ne peut être délivré sans prescription médicale. Cette réponse a provoqué l'irritation du jeune, qui aurait adopté un ton menaçant. Il aurait proféré des paroles intimidantes, laissant entendre qu'il pourrait lui causer des problèmes dans son travail. L'infirmière a indiqué avoir ressenti une profonde humiliation à la suite de cet incident.

Alertée, la police s'est rendue sur place et les policiers ont procédé à l'interpellation du jeune homme, qui habite la région. Après son interrogatoire par les enquêteurs, il a été remis en liberté conditionnelle. L'enquête se poursuit.

