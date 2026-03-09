Angola: Un culte oecuménique marque la Journée de la femme à Cuanza-Norte

9 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IMA/IZ/BS

Ndalatando — Des fidèles de plusieurs confessions religieuses, majoritairement des femmes, ont participé dimanche à un culte oecuménique d'action de grâce organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, dans la ville de Ndalatando, province de Cuanza-Norte.

Organisé par le Conseil des Églises de Cuanza-Norte en collaboration avec le gouvernement provincial, l'événement a réuni le gouverneur de la province, João Diogo Gaspar, ainsi que d'autres membres de l'exécutif local, des autorités ecclésiastiques et des chefs traditionnels.

Le culte a été marqué par des moments de louange, d'adoration et des prestations culturelles animées par des musiciens locaux de style gospel. La cérémonie s'est déroulée sous le thème : « Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles ».

Plusieurs artistes se sont produits sur scène, notamment Nsimba Reboth, Irmã Cristina, Miguel de Deus et Noko Vunje.

À cette occasion, le gouverneur João Diogo Gaspar a souligné que cette célébration représente un moment de réflexion et d'unité spirituelle autour de la valorisation de la femme, ajoutant que la dignité féminine doit être respectée, protégée et promue dans tous les domaines de la vie sociale.

Le responsable a également reconnu le rôle historique et déterminant des femmes angolaises dans la construction de la nation, depuis la lutte pour l'indépendance jusqu'au développement du pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la science, de l'agriculture, de l'administration publique et de l'entrepreneuriat.

La Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars.

