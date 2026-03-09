Cote d'Ivoire: JIF 2026/Esprit - Trois figures de l'entrepreneuriat féminin à l'honneur

À l'occasion du mois dédié aux droits des femmes, le 49e numéro du magazine Esprit célèbre trois personnalités d'exception qui incarnent, chacune à sa manière, l'audace, l'excellence et la créativité propres à l'entrepreneuriat féminin.

Viviane Kouamé, maître chocolatier et fondatrice de Chocovi, invite à redécouvrir la magie du cacao. Portée par un héritage familial profondément enraciné et animée d'un engagement résolu en faveur du savoir-faire local, elle sublime la fève pour en faire un véritable or brun, érigeant ainsi la Côte d'Ivoire au rang des références internationales de la chocolaterie.

Si Viviane Kouamé a fait du cacao un art de vivre, Alice Gnapa, créatrice d'accessoires de luxe, a, pour sa part, choisi de redéfinir les codes de l'élégance africaine. Neuf années de rigueur, de vision et de persévérance ont permis à sa marque de s'imposer comme une évidence. Sa devise, « Le vrai luxe, c'est le savoir-faire », résonne comme une profession de foi et un hommage à l'excellence artisanale. Dans cette même dynamique d'affirmation et de conquête, Vanessa Moayé N'Guessan n'a pas attendu que les opportunités se présentent à elle : elle les a créées, patiemment, une mèche après l'autre.

Fondatrice de Moayé Hair, elle insuffle un vent de liberté et d'assurance dans l'industrie de la beauté capillaire. Entrepreneuse autodidacte et bâtisseuse inspirée, elle façonne une marque fondée sur la confiance et guidée par des valeurs humaines profondes. Trois parcours. Trois visions. Une conviction commune : la femme ivoirienne crée, innove et rayonne, affirmant avec éclat sa place au coeur du renouveau entrepreneurial.