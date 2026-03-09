Cote d'Ivoire: Abengourou - Le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin offre plus de 7 tonnes de vivres aux communautés religieuses

Le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin a posé un acte de solidarité en faveur des communautés religieuses du département d'Abengourou. Le samedi 7 mars, l'institution régionale a procédé à la remise d'un important don de vivres composé de cinq tonnes de sucre et de 2,5 tonnes de riz, pour une valeur marchande estimée à 5 millions de francs CFA.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte particulier marqué par la coïncidence du carême chrétien et du ramadan musulman, deux périodes spirituelles importantes pour les fidèles. À travers ce geste, le Conseil régional entend soutenir les communautés dans l'accomplissement de leurs pratiques religieuses, mais également renforcer les liens de solidarité et de cohésion sociale dans la région. Présidant la cérémonie, le président du Conseil régional, Wouadja Essay, a expliqué que ce don traduit la volonté de l'institution qu'il dirige d'accompagner les fidèles musulmans et chrétiens durant ces moments de recueillement et de partage.

« Ce geste est un symbole de solidarité et de fraternité envers nos guides religieux et leurs communautés en cette période de pénitence et de prière », a-t-il indiqué. Il a par ailleurs invité les responsables religieux à profiter de ces temps spirituels pour intensifier leurs prières en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde.

Au nom des bénéficiaires, les représentants des communautés religieuses ont exprimé leur reconnaissance au Conseil régional pour cette marque d'attention. L'Imam Allassane Sangaré, porte-parole de la communauté musulmane, et le Père Serges Ahoua, représentant la communauté chrétienne, ont salué un geste qui vient soutenir les fidèles dans cette période de dévotion.

Les deux responsables religieux ont également assuré que des prières seront élevées pour la paix et la prospérité du pays, tout en réaffirmant l'engagement des communautés religieuses à promouvoir le vivre-ensemble et la cohésion sociale. Par cette action, le Conseil régional de l'Indénié-Djuablin confirme ainsi son attachement aux valeurs de solidarité, de partage et de fraternité qui fondent le vivre-ensemble dans la région.