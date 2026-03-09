Cote d'Ivoire: Hommage national des femmes à Léopoldine Coffie/Kandia Camara - « Il y a en elle quelque chose de très rare...»

Décédée le 5 février 2026, l'ancienne ministre de la Femme et de la Famille et vice-présidente du Pdci-Rda, a reçu un hommage national des femmes de Côte d'Ivoire.

En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, c'est dans une ambiance empreinte d'émotion et de recueillement que le Palais de la culture de Treichville à Abidjan, a accueilli, le dimanche 8 mars 2026, une cérémonie d'hommage nationale rendue par les femmes de Côte d'Ivoire à Léopoldine Tiézan Coffie, figure emblématique de la vie politique en Côte d'Ivoire.

Leader charismatique pleinement engagée dans la lutte et la revalorisation des droits de la femme, l'illustre défunte a été saluée par de nombreuses personnalités, parmi lesquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara. Simone Ehivet Gbagbo (leader politique) ainsi que d'autres personnalités bien connues, à l'instar de Jeanne Peuhmond, Geneviève Bro Grébé, Boby Assa Émilienne. Dans son discours, la présidente de la cérémonie, Kandia Camara, a salué la mémoire de l'ancienne présidente de l'Union des femmes du Pdci (Uf-Pdci).

La présidente du Sénat a brossé, par ailleurs, un portrait qui met en exergue une personnalité authentique, unique en son genre. « Ceux qui la connaissent vous diront tous la même chose : il y avait en elle quelque chose de rare, une chaleur qui ne ressemblait ni à une imposture ni à un calcul politicien », a-t-elle déclaré, la voix empreinte d'émotion.

Elle a, ensuite, évoqué la nature profonde de cette chaleur humaine qui émanait de Léopoldine Tiézan Coffie : « une chaleur vraie, profonde qui, sans doute, tire ses origines de sa famille, de son enfance, de ses racines, de l'amour que la vie lui avait enseigné. »

L'ancienne secrétaire générale de l'Union des femmes du Pdci-Rda, dont la présidente était Léopoldine Tiézan Coffie a également mis en lumière cette authenticité qui contraste avec le monde politique, perçu comme un milieu où les rôles et les émotions sont carrément calculés : « un monde où tout le monde joue un rôle, où les sourires se calculent », a-t-elle affirmé, en insistant sur la puissance de cette valeur d'authenticité.

« Dans ce monde-là, l'authenticité est peut-être la chose la plus courageuse qui soit », a-t-elle déclaré, en assurant qu'il s'agit-là de « la marque indélébile laissée par Léopoldine Tiézan Coffie ». A noter que plusieurs autres témoignages très émouvants ont rythmé cette cérémonie, dont celui de Mme Thérèse N'Dri Yoman, ancienne ministre de la Santé. Membre influente du Pdci-Rda, elle est d'ailleurs intervenue au nom de cette formation politique. Pour elle, le parti d'Houphouët-Boigny perd une des grandes figures féminines de son histoire.