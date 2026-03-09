Cote d'Ivoire: Développement local - Akouédo Attié se dote d'un centre commercial moderne

Le centre commercial Achou Philippe, fruit d'un partenariat entre la chefferie d'Akouédo Attié et Gks Immobilier, a été officiellement inauguré le 28 février 2026, dans le village situé à Cocody. Une infrastructure pensée pour dynamiser l'économie locale et créer des opportunités d'emplois durables.

En effet, la place du nouveau centre commercial d'Akouédo Attié, dans la commune de Cocody, a vibré au rythme des pas cadencés et des salutations chaleureuses. À 10 heures précises, la cérémonie de remise des clés dudit centre s'est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle et profondément ancrée dans la tradition.

Construit en R+1, l'édifice s'impose par son architecture fonctionnelle et harmonieuse. Il comprend 38 magasins de 30 et 60 m², tous dotés de salles d'eau, ainsi que 19 bureaux, répartis sur une emprise de 300 m². Une première phase structurante qui augure d'autres perspectives.

« Ce centre commercial est bien équipé. Nous sommes à la phase 1. Gks Immobilier a voulu faciliter le développement économique local du village », a souligné Guy Kouakou, directeur général de l'entreprise. « Nous sommes fiers de participer au développement de ce village », a-t-il ajouté.

Pour le porte-parole de la chefferie, l'infrastructure est « bien plus qu'une simple construction ». « Elle constitue un pilier de notre développement économique, un catalyseur de croissance et un générateur d'opportunités pour notre jeunesse », a-t-il affirmé, saluant la mobilisation communautaire et l'accompagnement des autorités administratives. Carrefour d'échanges et symbole d'une vision partagée, le centre commercial Achou Philippe ouvre ainsi un nouveau chapitre pour Akouédo Attié, entre modernité assumée et fidélité aux valeurs ancestrales.