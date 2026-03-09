Luanda — La ministre de la Santé de la République d'Angola, Sílvia Lutucuta, participera le 10 mars au théâtre de la faculté de médecine de l'Université de São Paulo (USP), au Brésil, dans le cadre du programme de formation des ressources humaines en santé Brésil-Angola, cycle 2026.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP, l'événement réunira des autorités gouvernementales, des représentants d'institutions académiques et des professionnels de la santé d'Angola et du Brésil, afin de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir la qualification des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Lors de cette rencontre, la ministre prononcera une conférence sur le thème : « Service national de santé : situation actuelle et perspectives futures », au cours de laquelle elle présentera les principales avancées, défis et perspectives du système de santé angolais.

La cérémonie d'ouverture se déroulera en présence du ministre de la Santé du Brésil, Alexandre Padilha, du recteur de l'USP, le professeur Aluísio Augusto Cotrim Segurado, et du directeur de l'ienne de coopération"], ambassadeur Ruy Carlos Pereira, entre autres personnalités.

La ministre angolaise sera accompagnée d'une délégation composée de dirigeants et techniciens du ministère de la Santé, de directeurs des bureaux provinciaux de santé et de responsables d'établissements hospitaliers et de programmes de formation, qui participeront à des activités d'échange et de coopération technique.

Au cours de l'événement, il est également prévu de signer le plan de travail 2026, visant à consolider les initiatives conjointes pour la formation des professionnels de santé et le renforcement des systèmes de santé en Angola et au Brésil.