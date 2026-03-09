Angola: Luanda comptera plus de 80 nouvelles écoles d'ici 2027

Luanda — Plus de 80 écoles seront construites à Luanda d'ici 2027, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises du secteur pétrolier en Angola.

Selon une note du Bureau des technologies de l'information et de la communication institutionnelle du ministère de l'Éducation, transmise dimanche à l'ANGOP, le lancement du projet de construction est prévu lundi, dans le cadre du renforcement du réseau d'infrastructures scolaires de la capitale angolaise.

La cérémonie comprendra la remise d'une unité scolaire dans la municipalité des Mulenvos par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz au ministère de l'Éducation.

Cette école, dotée de 20 salles de classe, accueillera dans une première phase 1.800 élèves en régime de double session.

La cérémonie inclura des interventions de la ministre de l'Éducation, Erika Linete Batalha de Carvalho Aires, du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, et du gouverneur de la province de Luanda, Luís Nunes, ainsi que d'autres personnalités.

Selon les résultats définitifs du recensement 2024, au 19 septembre, la province de Luanda comptait 8 665 510 habitants, dont 4 263 902 hommes (49,2 %) et 4 401 607 femmes (50,8 %).