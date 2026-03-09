Angola: La présence du Président angolais à l'investiture de José Seguro symbolise la continuité des relations - MIREX

Lisbonne — La présence du Chef de l'État angolais, João Lourenço, à la cérémonie d'investiture du Président du Portugal, António José Seguro, symbolise la continuité des relations stratégiques et historiques entre l'Angola et le Portugal, a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António.

S'exprimant devant la presse dimanche à Lisbonne, Téte António a indiqué que la participation de João Lourenço à la cérémonie prévue lundi, en tant qu'invité des autorités portugaises, constitue « un symbole de cohérence, de constance et d'une stratégie consolidée » dans les relations entre les deux pays.

Selon lui, les liens entre l'Angola et le Portugal dépassent le cadre strictement diplomatique et reflètent une relation profonde entre les peuples des deux nations.

« Ce que cette présence indique, c'est une relation stratégique entre les gouvernements, mais surtout une relation entre peuples frères, étroitement liés, qui dépasse toute description que l'on pourrait trouver dans le vocabulaire diplomatique », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre a relevé que les cérémonies d'investiture constituent des moments importants pour renforcer le dialogue politique et consolider les relations bilatérales, notamment lors de l'entrée en fonction d'un nouveau dirigeant.

Il a rappelé que les contacts et les visites entre Chefs d'État représentent des indicateurs du bon état des relations entre les pays, les comparant aux rencontres entre membres d'une même famille.

« Nous disons souvent que les visites, comme dans une famille, sont le signe de très bonnes relations. C'est dans cet esprit que l'Angola participe à cette cérémonie », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, la participation de João Lourenço à cet acte solennel confirme la continuité de la coopération entre l'Angola et le Portugal et renforce la tradition de proximité politique, historique et culturelle entre les deux États.

La cérémonie d'investiture d'António José Seguro comme Président de la République portugaise se tient lundi (9) à Lisbonne, en présence de plusieurs délégations étrangères.

António José Seguro a été élu au second tour de la présidentielle tenue le 8 février 2026 et entame un mandat de cinq ans, jusqu'en 2031.

La cérémonie d'investiture se déroule lors d'une session solennelle de l'Assemblée de la République portugaise, réunissant députés, membres du gouvernement, hautes autorités de l'État ainsi que des invités nationaux et étrangers.