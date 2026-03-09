Angola: Une députée souligne le rôle de l'Église dans la promotion des valeurs morales

8 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/AJQ/BS

Luanda — La députée Luísa Damião a salué dimanche le rôle de l'Église comme réserve morale de la société, ainsi que sa fonction dans la moralisation des femmes en tant qu'éducatrices des nouvelles générations et promotrices du développement du pays.

S'exprimant à la presse en marge d'un culte oecuménique organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars, la responsable a indiqué que l'événement a permis de réfléchir sur les défis et les réalisations des femmes au fil des années, fruits de leur dévouement, de leur détermination et de leur résilience dans la lutte pour la reconnaissance de leur rôle dans la société.

Elle a rappelé que les femmes angolaises ont joué un rôle actif dans des moments historiques clés du pays, notamment la résistance, la lutte pour la libération nationale, l'accession à l'indépendance et la consolidation de la paix.

Selon la députée, les femmes continuent aujourd'hui à contribuer au développement de l'Angola, s'affirmant comme éducatrices par excellence, promotrices du développement et gardiennes de la paix.

Luísa Damião a également reconnu les avancées dans la participation féminine au sein des structures de l'État, notant que les femmes sont désormais représentées dans les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Elle a lancé un appel aux femmes angolaises pour qu'elles restent unies et engagées dans le développement du pays, en investissant davantage dans la formation académique et professionnelle afin de renforcer leur contribution à la construction d'un Angola plus prospère.

