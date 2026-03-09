Angola: La gouverneure de Bié appelle à l'unité dans la lutte contre la violence faite aux femmes

Cuito — La gouverneure de la province de Bié, Celeste Adolfo, a appelé lundi, dans la ville de Cuito, à la solidarité et à l'unité de toutes les forces vives dans la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, des enfants et des jeunes filles, afin de construire des sociétés de plus en plus saines.

La responsable s'exprimait à l'occasion de la clôture du campement des femmes de l'Église Méthodiste Unie, relevant de la Conférence annuelle de l'Est de l'Angola, organisé à Cuito du 4 au 8 mars sous le thème : « Femmes de foi qui transforment l'histoire ».

Celeste Adolfo a également appelé à lutter contre l'analphabétisme et les grossesses précoces, ainsi qu'à promouvoir le retour aux valeurs morales et éthiques.

Elle a rappelé que les femmes ont conquis une place privilégiée dans la sphère politique et au centre des prises de décision grâce à leur lutte constante pour une plus grande dignité, en surmontant la discrimination et les préjugés.

Profitant de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la gouverneure a invité les femmes à promouvoir en permanence le bien-être et l'harmonie au sein des familles.

Elle a assuré que les autorités locales poursuivront leurs efforts dans l'élaboration de politiques d'autonomisation des femmes, afin d'améliorer les conditions sociales et économiques des familles.

De son côté, la directrice de district de l'Organisation des femmes méthodistes à Luanda, Catarina Borges, a réaffirmé l'engagement des femmes de cette confession religieuse à poursuivre la lutte contre la violence domestique et sexuelle, les grossesses précoces et d'autres fléaux touchant la société.

Pendant cinq jours, plus de 400 femmes issues des conférences annuelles de l'Ouest et de l'Est de l'Angola notamment de Luanda, Malanje et Cuito ont débattu, à travers des conférences, de thèmes tels que les droits des femmes et la formation au leadership.