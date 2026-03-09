Angola: Un ressortissant guinéen arrêté pour trafic de diamants à Lucapa

Dundo — Un ressortissant de nationalité guinéenne a été arrêté par le Service d'Investigation Criminelle d'Angola (SIC) dans la municipalité de Lucapa, province de Lunda-Norte, pour possession et trafic illégal de deux mille soixante-cinq (2.065) pierres de diamant de divers carats.

S'exprimant devant la presse ce lundi, le porte-parole du SIC de Lunda-Norte, Graciano Lumanhe, a indiqué que le suspect a été interpellé sur la voie publique, dans le quartier 4 de Julho.

Il a ajouté que 300 dollars américains ont également été saisis en sa possession, précisant que les investigations se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices.

Selon le responsable, les saisies et l'arrestation du suspect s'inscrivent dans le cadre de l'« Opération Conexão », une opération visant à lutter contre l'exploitation artisanale illégale et le trafic de diamants, la contrebande de carburant, l'immigration clandestine ainsi que d'autres crimes connexes.

Il a précisé que les diamants seront remis à ENDIAMA EP, en tant que dépositaire légal.

Le suspect sera présenté au ministère public pour la formalisation de l'accusation.