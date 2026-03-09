Angola: Le SPCB enregistre 33 morts durant le week-end au pays

Luanda — Trente-trois personnes ont perdu la vie et 71 autres ont été blessées au cours du week-end à travers le pays, à la suite de 131 incidents enregistrés par le Service de Protection Civile et des Sapeurs-Pompiers d'Angola (SPCB).

Selon le bulletin d'occurrence de la corporation, transmis lundi à l'ANGOP, neuf décès supplémentaires ont été enregistrés, tandis que le nombre de blessés a diminué de sept et celui des incidents de quinze par rapport à la période précédente.

Parmi les cas de décès, 24 résultent d'accidents de la route, cinq de noyades présumées et les autres, chacun pour un cas, d'abandon de nouveau-né, de chute libre et de suicide présumé par pendaison pour cause inconnue.

Concernant les blessés, le document indique que 45 sont liés à des accidents de la route, 12 à des agressions physiques, 11 à l'exposition à des équipements électroniques, trois à des piqûres d'abeilles, deux à des accidents survenus dans un contexte sportif, un à une chute par trébuchement et un autre à une chute violente.

Le SPCB a également assuré 176 interventions de secours diverses, dont 112 cas d'assistance préhospitalière.