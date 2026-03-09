Cote d'Ivoire: Propreté de la ville de Bouaké - La mairie équipe plusieurs structures

Le conseil municipal de Bouaké, avec à sa tête le maire Amadou Koné, a procédé, le dimanche 8 mars 2026, à l'hôtel de ville, à la remise d'équipements à la police municipale, aux services techniques en charge de la salubrité, ainsi qu'au monde sportif.

Ce don s'inscrit dans le programme municipal visant à améliorer les conditions de vie des populations et à faire de Bouaké une ville plus sûre, plus propre et plus dynamique. Selon le maire Amadou Koné, l'amélioration des conditions de vie des populations passe nécessairement par deux priorités majeures, à savoir la sécurité de proximité et la lutte contre l'insalubrité. C'est dans ce cadre que le conseil municipal a décidé de renforcer les moyens matériels des services concernés.

En effet, 10 motos électriques, d'une valeur de 6 millions de Fcfa, ont été remises à la police municipale afin de faciliter ses interventions sur le terrain et surtout d'améliorer sa présence auprès des populations. Par ailleurs, 315 poubelles destinées à l'entretien de la ville, pour un coût total de 24 millions de Fcfa, ont également été acquises. Outre celles qui ont été distribuées aux structures chargées de la collecte des ordures, 81 poubelles de 360 litres, 79 de 120 litres et 9 de 1 100 litres seront installées dans les différents quartiers et axes stratégiques de la ville.

Amadou Koné a invité les agents municipaux et les populations à utiliser à bon escient le matériel mis à leur disposition. « Ces équipements sont mis à la disposition de tous. Nous comptons sur les populations pour nous aider à les protéger, car il s'agit de biens communs destinés au bien-être de tous », a insisté le maire de Bouaké, félicitant les agents engagés dans les opérations de salubrité urbaine.

À l'en croire, les actions menées par la municipalité ont permis de créer plus d'une centaine d'emplois pour des jeunes de Bouaké au cours des deux dernières années. Pour Amadou Koné, le sport constituant un levier important pour l'image et le rayonnement de la ville, un don a été fait au monde sportif. « Nous continuons de renforcer les capacités de nos services afin que Bouaké demeure une ville sûre, propre et dynamique pour ses habitants, ainsi que pour tous ceux qui la visitent », a conclu le maire.