Cote d'Ivoire: Sécurité au Moyen-Orient - Le pays appelle ses ressortissants à la prudence

Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale invite les ressortissants ivoiriens à la prudence lors de leurs déplacements dans les pays du Golfe. Ce, face au contexte sécuritaire jugé préoccupant au Moyen-Orient.

Dans un communiqué rendu public le 8 mars 2026, à Abidjan, le département ministériel recommande aux Ivoiriens envisageant un voyage dans cette région du monde de faire preuve d'une vigilance accrue et d'un sens élevé de responsabilité dans la préparation de leur séjour. Selon le ministère, la situation sécuritaire actuelle pourrait entraîner des imprévus, notamment des perturbations susceptibles de prolonger la durée du séjour des voyageurs.

Les autorités conseillent donc aux personnes concernées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à d'éventuels aléas. Le communiqué insiste également sur le respect strict des formalités administratives et des conditions d'entrée, et de séjour dans les pays de destination. Les voyageurs sont par ailleurs encouragés à recourir uniquement aux structures et circuits officiellement agréés pour l'organisation de leurs déplacements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère exhorte enfin les ressortissants ivoiriens déjà présents dans les pays du Golfe à rester attentifs aux informations et aux orientations communiquées par les ambassades et consulats de Côte d'Ivoire dans la région, ainsi que par les autorités des pays d'accueil. Par cette démarche, le gouvernement ivoirien entend renforcer la sécurité et la protection de ses citoyens à l'étranger dans un contexte international marqué par des tensions persistantes.