Angola: L'Angola participe à la session de la Commission sur le statut de la femme à New York

Luanda — Une délégation angolaise participe à partir de lundi à la 70e session de la Commission sur le statut de la femme, qui se tiendra jusqu'au 19 mars au siège de l'Organisation des Nations unies à New York (États-Unis).

Selon un communiqué de la mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU, la délégation angolaise est dirigée par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, qui a présidé dimanche une réunion de coordination dans ses locaux.

En plus du segment ministériel, la ministre angolaise participera à plusieurs événements parallèles, tables rondes et rencontres avec ses homologues ainsi qu'avec diverses entités des Nations unies.

Lundi encore, la délégation angolaise prend part à une réunion de haut niveau sur le thème : « Dialogue des dirigeants mondiaux : quel leadership avons-nous besoin pour l'avenir ? ». L'objectif de l'événement est de discuter des défis les plus urgents actuels et de la manière dont un leadership responsable peut y répondre pour façonner l'avenir des sociétés et de la planète.

La 70e session de la Commission sur le statut de la femme a pour thème prioritaire : « Garantir et renforcer l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles, notamment en promouvant des systèmes juridiques inclusifs et équitables, en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en abordant les barrières structurelles ».

Le document précise également que la ministre Ana Paula do Sacramento Neto interviendra mardi 10 mars lors du débat général.