Angola: L'ambassadeur en Philippines souligne le rôle de la femme dans la construction de l'avenir

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Philippines, Daniel António Rosa, a salué dimanche, à Manille, la contribution de la femme angolaise à la promotion du développement social et à la construction d'un avenir meilleur pour la société.

S'adressant aux fonctionnaires de la mission diplomatique ainsi qu'à la communauté angolaise résidant dans ce pays asiatique, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, il a souligné que cette date constitue un hommage à toutes les femmes qui ont ouvert la voie vers l'émancipation.

Selon une note transmise à l'Agence Angola Press, le diplomate a évoqué le contexte historique de cette commémoration, rappelant que son origine remonte aux manifestations de femmes ouvrières russes en 1917, qui protestaient contre la faim et les effets de la Première Guerre mondiale.

Pour l'ambassadeur, l'héritage de lutte initié au siècle dernier est aujourd'hui honoré par les femmes contemporaines, notamment les entrepreneures, cheffes d'entreprise, responsables politiques et diplomates.

« Que la dignité, l'esprit de sacrifice, le sens du compagnonnage, le dévouement et le professionnalisme continuent de caractériser chacune des femmes de notre mission et de la communauté angolaise aux Philippines », a déclaré le chef de la mission diplomatique.

Selon le document, les célébrations de cette journée ont également été marquées par un déjeuner de convivialité offert à la résidence officielle, dans une atmosphère d'harmonie ayant permis de renforcer les liens au sein de la communauté.

En signe de reconnaissance, lors du moment culturel de l'événement, l'ambassadeur Daniel Rosa a procédé à la remise symbolique de bouquets de fleurs aux femmes présentes.