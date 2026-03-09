Angola: La visite du Pape Léon XIV va réconforter les familles angolaises

Lobito — La visite du Pape Léon XIV en Angola contribuera à apporter un réconfort spirituel aux familles angolaises, dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, a estimé dimanche à Lobito, province de Benguela, le secrétaire provincial de l'Église évangélique congrégationnelle en Angola (IECA) à Cuanza Sul, Luís Marques.

S'exprimant auprès de l'Agence Angola Press en marge de l'Assemblée générale de bilan de cette dénomination religieuse, le responsable a déclaré que « celui qui annonce Jésus-Christ Sauveur oeuvre pour l'unité des peuples et des familles ».

Luís Marques a affirmé que cette visite peut être comparée à une croisade évangélique, au cours de laquelle un éventail d'activités sera organisé, notamment des colloques, débats, symposiums et sessions plénières. Il s'est ainsi dit convaincu que la population ressentira l'impact de la présence du souverain pontife en Angola.

« L'IECA entretient de bonnes relations avec l'Église catholique et espère donc le succès de cette visite du pape », a-t-il souligné.

De son côté, le secrétaire général de l'IECA, Luciano Chanhelela, s'est dit réjoui de cette visite en tant que chrétien et a appelé à réserver un bon accueil au souverain pontife.

« L'attente des catholiques et des Angolais en général est grande, d'autant plus qu'il s'agit de sa première visite en Angola », a-t-il déclaré.

Selon lui, il s'agit d'un moment où les Angolais doivent démontrer leur hospitalité, leur sympathie, leur joie et leur manière unique d'être au monde.

Le pape Léon XIV effectuera une visite en Angola du 18 au 21 mars de cette année.

Selon le programme établi, il se rendra dans les provinces de Luanda, Icolo e Bengo et Lunda Sul.