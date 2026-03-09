Angola: Le Président angolais arrive au Portugal pour assister à l'investiture de Seguro

Lisbonne — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé dimanche à Lisbonne, au Portugal, où il assistera lundi à la cérémonie d'investiture du nouveau Chef de l'État portugais, António José Seguro.

La coopération entre les deux pays comprend également une concertation diplomatique dans les forums internationaux, la signature d'accords bilatéraux dans plusieurs secteurs ainsi que des initiatives visant à promouvoir la mobilité des citoyens des deux États.

Sur le plan économique, le Portugal figure parmi les principaux partenaires européens de l'Angola. Cette coopération englobe les investissements d'entreprises dans les secteurs de la banque, du commerce, de la construction et de l'industrie, ainsi que les échanges commerciaux bilatéraux, caractérisés par l'exportation de produits portugais vers le marché angolais et l'importation de pétrole et d'autres biens en provenance de l'Angola.

Des entreprises portugaises participent également à des projets d'infrastructures, d'énergie et de services sur le territoire angolais.

De son côté, l'Angola dispose d'investissements importants au Portugal, notamment dans les domaines financier, immobilier et entrepreneurial.

Dans les domaines culturel et éducatif, les deux pays entretiennent une coopération active fondée sur la langue portugaise et les échanges académiques.

Parmi les initiatives figurent des programmes de bourses d'études destinés aux étudiants angolais dans les universités portugaises, des partenariats entre établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche, ainsi que des actions de promotion de la langue et de la culture dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise.

La coopération s'étend également aux secteurs de la défense et de la sécurité, à travers des actions de formation militaire et policière, des échanges d'expériences institutionnelles et une participation conjointe à des initiatives visant à promouvoir la paix et la stabilité dans l'espace lusophone.

La présence d'une importante communauté angolaise au Portugal, ainsi que de citoyens portugais en Angola, constitue également un facteur de rapprochement, renforçant les relations sociales, économiques et culturelles entre les deux États.

Les relations entre l'Angola et le Portugal se caractérisent ainsi par des liens historiques solides et une coopération diversifiée, considérée comme stratégique pour le développement et le renforcement du partenariat entre les deux pays.