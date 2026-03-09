Angola: L'Angola enregistre des pluies modérées dans cinq provinces

8 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Les provinces d'Uíge, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico et Moxico Este pourraient connaître, dans les prochaines 24 heures, des pluies modérées avec risque d'orages.

Selon l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), des pluies faibles sont attendues dans les provinces de Icolo e Bengo, Bengo, Zaire et Namibe, tandis que des pluies faibles à modérées, avec risque d'orage isolé, sont prévues à Cabinda, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Benguela, Huambo, Bié, Huíla, Cunene, Cubango et Cuando.

L'institut prévoit également des pluies modérées, localement fortes, avec probabilité d'orages à Malanje, et des pluies fines à Luanda.

Prévisions de températures maximales et minimales pour certaines villes :Luanda : 25/31°C, Cabinda : 27/33°C, Sumbe : 25/30°C, Caxito : 25/37°C, Mbanza Congo : 23/30°C, Uíge : 19/28°C, Catete : 25/38°C, Ndalatando : 22/35°C, Malanje : 19/29°C,Dundo : 20/30°C, Saurimo : 20/27°C, Benguela : 23/29°C, Huambo : 13/25°C, Cazombo : 19/27°C, Cuito : 16/24°C, Luena : 19/28°C, Lubango : 14/24°C, Menongue : 17/22°C, Moçamedes : 20/31°C, Ondjiva : 20/26°C, Mavinga : 19/24°C.

