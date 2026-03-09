Angola: Le Président angolais arrive à l'Assemblée de la République portugaise pour l'investiture de José Seguro

Lisbonne — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est déjà présent à l'Assemblée de la République portugaise, à Lisbonne, pour assister lundi à la cérémonie d'investiture du nouveau Président du Portugal, António José Seguro.

João Lourenço participe à cet acte en tant qu'invité des autorités portugaises, aux côtés de nombreuses personnalités nationales et étrangères présentes lors de cette cérémonie qui marque la transition à la tête de l'État portugais, après dix ans de mandat de Marcelo Rebelo de Sousa.

Élu au second tour des élections présidentielles du 8 février 2026, António José Seguro entame désormais un mandat de cinq ans.

La cérémonie d'investiture se déroule lors d'une session solennelle du Parlement portugais, en présence de députés, de membres du Gouvernement, de hautes autorités de l'État et d'invités nationaux et étrangers.

Au cours de l'événement, le Président élu prête serment constitutionnel, signe l'acte de prise de fonction, suivi de la transmission symbolique des pouvoirs et de son premier discours officiel en tant que Chef de l'État.