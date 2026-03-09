Afrique: Coopération Burkina-Togo - L'ambassadeur David Kabré présente ses lettres de créance au président togolais

9 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/MAE

David Kabré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République togolaise avec résidence à Accra, a présenté ses lettres de créance à Jean Savi de Tové, Président de la République Togolaise, le 5 mars 2026.

Cet acte solennel et empreint de courtoisie, a permis à l'ambassadeur de transmettre les salutations fraternelles du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, à son homologue togolais et au Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Cette cérémonie a été l'occasion pour les deux personnalités, d'échanger sur la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la République Togolaise, avec en ligne de mire, un renforcement de cette coopération. A cet effet, l'ambassadeur Kabré a présenté la nouvelle vision stratégique de son pays, en l'occurrence la diversification des partenariats.

Il a notamment plaidé pour une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. L'ambassadeur burkinabè a aussi exprimé le souhait des autorités burkinabè, de voir la reprise de la tenue des sessions des commissions mixtes de coopération, la dernière ayant eu lieu à Lomé en 2019. Pour sa part, Jean Savi de Tové, a également exprimé son souhait d'intensifier les relations diplomatiques entre son pays et le Burkina Faso.

Tout en traduisant la disponibilité de son pays à oeuvrer pour une amélioration des relations avec le Burkina Faso, Jean Savi de Tové, a salué l'engagement historique des autorités burkinabè dans le combat pour la souveraineté nationale et africaine, porté par le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

