Burkina Faso: Commémoration du 8-Mars - La ministre Pélagie Kabré offre une usine aux femmes de Barsalogho

La ministre de la Famille et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kabré, accompagnée de son homologue en charge de la Transition digitale, Aminata Zerbo, a commémoré, le dimanche 8-Mars 2026 à Barsalogho, la journée internationale des droits de la femme à travers une remise officielle d'une unité de transformation de produits forestiers non ligneux et une visite de site maraîcher de Tamasgo.

Répondant à un besoin exprimé par les femmes de la commune de Barsalogho lors de leur entretien avec la ministre de la Famille et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kabré en février 2025 à Barsalogho, le ministère en charge de la Famille a construit une unité de transformation des Produits forestiers non ligneux (PFNL) au profit des femmes de cette localité. La remise officielle de cette infrastructure entrepreneuriale a eu lieu, le dimanche 8 mars 2026 à Barsalogho, marquant ainsi la commémoration de la Journée international des droits de la femme (JIDF).

Accompagnée par son homologue en charge de la Transition digitale, Aminata Zerbo, la ministre Passowendé Pélagie Kabré a souligné que cette infrastructure représente bien plus qu'un simple équipement, en ce sens qu'elle constitue un véritable outil de production, de création de richesse et d'émancipation économique pour les femmes de Barsalogho. A l'entendre, la remise officielle de cette unité de transformation de PFNL est le fruit d'un diagnostic participatif qui a permis de prendre en compte les besoins réels des femmes de cette commune.

Cependant, la cheffe du département de la Famille a précisé que sa réussite dépend avant tout de l'engagement des bénéficiaires, de leur discipline, de leur sens de l'organisation et de leur esprit entrepreneurial.

C'est pourquoi, elle les a donc invitées à faire de cette unité un modèle de réussite capable de transformer les produits locaux, de conquérir les marchés et de générer des revenus durables pour leurs familles et toute la communauté toute entière. « Prenez en soin, entretenez-la avec rigueur et travailler avec professionnalisme. Faites-en un véritable levier de développement socioéconomique afin que les femmes de Barsalogho deviennent des productrices et des véritables entrepreneures contribuant activement à la souveraineté économique de notre pays », a insisté la ministre Kabré.

Prenant la parole, la représentante des femmes-bénéficiaires de l'infrastructure, Rakiéta Ouédraogo a affirmé que cette unité de transformation des PFNL leur permettra de sortir de la pauvreté. « La crise sécuritaire et humanitaire est venue empirer notre situation financière et cette unité nous permettra d'être plus résilientes face aux chocs liés à la crise et au changement climatique », a-t-elle remercié. Selon la présidente de la cérémonie de la JIDF, cette journée constitue une occasion de renouveler leur engagement collectif pour la pleine participation de la femme au développement économique, sociale et politique de la Nation.

Intervenant cette année dans un contexte particulier marqué par des défis sécuritaires et humanitaires majeurs touchant profondément le tissu social et économique de nombreuses communautés, selon elle, la commémoration du 8-Mars doit prendre une autre tournure en la célébrant et surtout en agissant concrètement pour transformer les conditions des vies des femmes. « Dans ce contexte de crise, les femmes se trouvent souvent en première ligne. Elles portent le poids des difficultés, mais elles incarnent également la force et la résilience, la solidarité et l'espoir de reconstruction de notre société », s'est-elle satisfaite. C'est pourquoi, la ministre Passowendé Pélagie Kabré a déclaré que la contribution des femmes et des filles à la construction d'une paix durable apparait aujourd'hui comme une nécessité.

Renforcer l'autonomie des femmes

De son avis, c'est dans cette perspective que le Burkina Faso a retenu pour cette commémoration du 8-Mars 2026, le thème : « Bâtir une paix durable au Burkina Faso : quelle contribution des femmes et des filles à la promotion du vivre-ensemble ». « Ce thème met en lumière le rôle déterminant des femmes dans la prévention des conflits, dans la médiation au sein des familles et dans le renforcement de la cohésion sociale. Les femmes sont toujours des artisans de paix et des piliers du vivre-ensemble », s'est réjouie la patronne du ministère en charge de la Famille.

Ainsi, le 8-Mars 2026 sera marqué par la réalisation d'actions structurantes dans les différentes régions du pays, à l'image de l'unité de transformation des PFNL de Barsalogho afin de soutenir les initiatives économiques des femmes et de renforcer leurs autonomies. « Nous allons prendre des dispositions pour que la clôture du site et le forage soient réalisés d'ici à la prochaine commémoration de la JIDF. D'ores et déjà, nous avons mis à votre disposition un tricycle avec un polytank pour que vous puissiez vous approvisionnez en eau pour la transformation de vos produits », a répondu la ministre Kabré.

Elle a rassuré que son département reste engagé à les accompagner pour la réussite de cette activité. Les hommes de Barsalogho ont aussi bénéficié de kits d'agriculture et d'élevage de relèvement constitués de 40 charrettes tombereaux, 80 abreuvoirs (bovins, ovins et caprins), 80 mangeoires (bovin, ovin et caprin), 200 abreuvoirs volailles, 200 mangeoires volailles, 40 brouettes blindés, 40 botteleuses, 80 pelles machettes, 80 râteaux, 400 bidons vides de 20litres et 80 fourches.

Pour ce don, le porte-parole des hommes-bénéficiaires de matériels de relèvement, Nomba Bamogo, a remercié le ministère en charge de la Famille en ce sens que ces kits leur permettront de reconstruire leur vie socioéconomique. « Nous sollicitons toutes sortes d'aides qui nous permettront de sortir de notre souffrance. Nous demandons aussi la sécurisation des villages environnants pour faciliter le retour des PDI non réinstallées », a-t-il plaidé. Des vivres ont été remis aux ménages vulnérables de la commune de Barsalogho, composés de 300 tonnes (t) de farines de maïs et de riz, 300 cartons de pate alimentaire, 40t de haricot, 35t de petit mil, 50 cartons de conserve de sardine, 300 bidons d'huile de 5 litres, 5t de sel, 100 cartons de sucre de 25kg, 60 sacs de farine enfantine de 10kg. La commémoration a été également marquée par une visite de site maraîcher de Tamasgo, commune de Barsalogho, exploité par des déplacés internes réinstallés.