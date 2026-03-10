Afrique: Patrice Beaumelle prévient avant le choc face à Al Ahly - « Tout donner à Radès »

À quelques jours d'un quart de finale très attendu de la CAF TotalEnergies Ligue des Champions, l'entraîneur de Espérance Sportive de Tunis, Patrice Beaumelle, a donné le ton : son équipe devra jouer avec une intensité maximale face au géant égyptien Al Ahly SC.

Les champions tunisiens recevront les Cairotes lors du match aller, le 15 mars à 21h00 GMT au stade Hammadi-Agrebi de Radès, avant de se déplacer au Le Caire pour la manche retour, programmée le 21 mars à 19h00 GMT.

Pour le tacticien français, l'équation est simple : profiter pleinement du match à domicile pour prendre l'ascendant dans cette double confrontation.

« Nous avons un match à domicile dans une semaine et nous devons le jouer avec toute notre force », a expliqué le technicien français après la dernière victoire de son équipe en championnat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous voulons tout donner devant nos supporters lors du match aller afin d'aborder le déplacement avec les meilleures chances possibles. »

Une victoire étriquée avant la Ligue des Champions

L'Espérance aborde ce rendez-vous continental après un court succès (1-0) face à Avenir Sportif de La Marsa, lors de la 23e journée de la Ligue 1 tunisienne.

La rencontre, disputée à Radès, a toutefois laissé quelques inquiétudes sur le plan physique. Plusieurs joueurs ont ressenti de légères alertes musculaires pendant le match.

« À la mi-temps, trois joueurs avaient de petites alertes musculaires », a confié Beaumelle.

« Je ne voulais prendre aucun risque, donc j'ai effectué des changements rapides, même si ce n'était pas prévu au départ. Ce sont des matches compliqués parce que les blessures peuvent casser la dynamique. »

Une prudence assumée par le staff tunisien, bien décidé à préserver ses cadres avant l'échéance majeure de la semaine.

Cap sur Al Ahly

Désormais, toute l'attention de l'Espérance se tourne vers Al Ahly SC, club le plus titré du football africain.

Les deux géants du continent partagent une longue histoire en compétitions africaines, marquée par des confrontations souvent serrées et chargées d'émotion.

Conscient de l'ampleur du défi, Beaumelle insiste sur l'importance de la préparation et de la concentration.« Notre attention est désormais entièrement tournée vers le match contre Al Ahly », assure-t-il.

« La préparation est essentielle, pour les joueurs comme pour les supporters. Nous espérons avoir le dernier mot. » Les Sang et Or comptent notamment sur l'atmosphère bouillante du stade de Radès, réputé comme l'un des environnements les plus intimidants du football africain.

L'enjeu des quarts de finale

Cette confrontation s'inscrit dans la série des affiches majeures des quarts de finale de la CAF TotalEnergies Ligue des Champions version 2025/26.

Le vainqueur de ce duel entre l'Espérance et Al Ahly affrontera en demi-finale le gagnant de l'opposition entre Mamelodi Sundowns et Stade Malien. Dans cette perspective, un résultat positif à l'aller pourrait peser lourd avant le périlleux déplacement au Caire.

Beaumelle en est convaincu : le soutien du public tunisien peut faire basculer la rencontre.

« Jouer devant nos supporters nous donne une motivation supplémentaire », conclut-il.

« Il faudra être prêts, décisifs et montrer notre détermination dès la première minute. »

À l'approche des quarts de finale, les deux géants savent que l'écart sera infime et l'enjeu immense : une place parmi les quatre derniers clubs du continent.