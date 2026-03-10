Sénégal: Station d'épuration de Mbao - Cheikh Tidiane Dièye dit être satisfait de l'évolution des travaux

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a visité, lundi, la station d'épuration de la baie de Hann (ouest) et a dit être satisfait du taux d'exécution de 60 % de ses travaux.

"Le constat que je fais ce matin avec satisfaction, c'est que le travail continue de manière soutenue, à un rythme appréciable, qui a donné des résultats très satisfaisants", a constaté M. Dièye à la fin d'une visite de ce chantier. "J'ai visité l'ensemble des ouvrages en cours de construction, certains sont déjà terminés. Le taux d'exécution de certaines parties des travaux est de 97, voire 98 %", a-t-il indiqué en présidant une réunion du comité de pilotage du projet de dépollution de la baie de Hann, après la visite du chantier.

Cheikh Tidiane Dièye estime que "cet ouvrage est d'une importance majeure pour le gouvernement du Sénégal", car il permettra, une fois les travaux achevés, de "restructurer le paysage de cette zone". Au-delà de ses retombées économiques, sociales et écologiques, la dépollution de la baie de Hann, dont la station d'épuration est l'un des ouvrages, aura "un impact direct sur la vie de près d'un demi-million de personnes vivant dans les neuf communes d'arrondissement voisines", a assuré M. Dièye.

Il s'agit des municipalités de Dalifort, Diamaguène Sicap Mbao, Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Hann Bel-Air, Mbao, Thiaroye Gare, Thiaroye-sur-Mer et Tivaouane Diacksao, situées dans la région de Dakar. "Pour une fois, les travaux auront un impact très positif sur les rejets industriels [...] Les études d'impact environnemental montrent que la dépollution ne devrait pas entraîner des effets environnementaux non désirables", a ajouté M. Dièye. Selon lui, les travaux en cours vont contribuer à la résolution des problèmes environnementaux causés par les eaux usées.

Les ouvrages réalisés pour la dépollution de la baie de Hann s'étendent du port de Dakar à la commune de Mbao. Le financement destiné aux travaux de restauration de la baie est de 124 milliards de francs CFA. Il a été fourni par l'Agence française de développement, la China Development Bank et les Pays-Bas. "Nous allons continuer à suivre de près les instructions données lors de la réunion du comité de pilotage [...] On espère que les ouvrages pourront être construits et mis en service en 2027", a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

La dépollution de la baie de Hann est un projet protecteur de la biodiversité de cette partie de Dakar, selon l'État du Sénégal et ses partenaires financiers. Elle devrait avoir un impact positif et durable sur les activités économiques et la santé des riverains.

La baie de Hann, considérée autrefois comme l'une des plus belles du monde, a été fortement dégradée par les déchets industriels et domestiques. Elle est située sur la façade orientale de la presqu'île du Cap-Vert, entre la pointe de Bel-Air et Mbao.