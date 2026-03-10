Sénégal: A Tambacounda, une société d'encadrement salue la subvention du riz local et promet d'accompagner 1 000 producteurs

Tambacounda — Agro-Beydaare Sénégal, une société d'encadrement rural dont le siège social se trouve à Tambacounda (est), s'est félicitée des récentes orientations du gouvernement du Sénégal visant à subventionner le riz local à raison de 50 francs CFA le kilogramme.

"Cette décision vient à son heure et va contribuer à l'amélioration de la productivité. En tant qu'organisation de producteurs qui a porté ce plaidoyer lors de la derrière Foire internationale de Dakar (FIDAK 2025), je peux dire que nous sommes en train de vivre les moments les plus importants de notre agriculture", a déclaré Amadou Tidiane Diallo, PDG de Agro-Beydaare Sénégal.

Agro-Beydaare est une entreprise agricole installée dans les régions Sud-Est du Sénégal intervenant dans la production agricole, les activités agroalimentaires, les aménagements agricoles, le conseil, la formation et diverses autres prestations de services, lit-on sur une note de présentation de la structure. M. Diallo s'entretenait avec l'APS suite à la décision de l'Etat du Sénégal de mettre en place une subvention de 50 francs CFA par kilogramme pour soutenir la production du riz local.

Le gouvernement a décidé de subventionner le riz local à raison de 50 francs CFA le kilo, dans le but d'encourager les consommateurs à l'acheter et d'aider les producteurs et les commerçants à le vendre, indiquait, jeudi, le Bureau d'information gouvernementale (BIC-GOUV). Dans une circulaire adressée à une dizaine de ministres, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a invité à un "approvisionnement des structures publiques en riz local". Selon Amadou Tidiane Diallo, le riz local est très prisé dans la région de Tambacounda à tel point que la production locale peine à satisfaire la demande.

"Les populations viennent s'approvisionner en masse, et je peux dire qu'actuellement nous ne sommes même pas en mesure de satisfaire les besoins [...] cette année, nous avons produit une quantité qui tourne au tour de 8 000 tonnes mais nous sommes obligés d'aller vers le nord pour approvisionner correctement le marché en riz local", a-t-il fait savoir.

Agro-Beydaare Sénégal s'est dit prête à s'approprier cette mesure du gouvernement du Sénégal en accompagnant les producteurs de riz. "Nous allons nous associer à cette mesure du gouvernement, et nous avons déjà un partenaire avec lequel nous allons accompagner 1 000 producteurs de répartis partout au Sénégal avec des financements à taux zéro. Ces 1 000 producteurs seront formés, formalisés, financés et accompagnés sur les procédures d'accès au marché sans taux d'intérêt ni demande de garantie", a-t-il dit.

Agro-Beydaare Sénégal a invité les institutions publiques, les collectivités territoriales, les entreprises et l'ensemble des citoyens à soutenir davantage la consommation et la promotion du riz produit au Sénégal. La Société d'encadrement rural a assuré de sa disponibilité à jouer "un rôle de premier plan" dans les initiatives visant à stabiliser les prix et à promouvoir le consommer local.