Sénégal: Inclusion numérique des femmes - Un enjeu stratégique pour la transformation digitale

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, en collaboration avec le Mouvement des Femmes Sénégalaises dans le Secteur du Numérique (FESTIC) a organisé ce 9 mars 2026 un débat public autour du thème : « Femmes et TIC : Approche inclusive pour une transformation durable ». Avec l’appui du projet Goin' Digital de la coopération allemande, cofinancé par l’Union européenne et la France, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer la place des femmes dans l’écosystème numérique et à faire du digital un levier d’inclusion, d’innovation et de développement durable.

L’inclusion numérique des femmes, une priorité stratégique

Ce cadre d’échange a réuni des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des expertes engagées dans l’écosystème digital.

Parmi les personnalités présentes figuraient M. Serigne Bamba Sy, représentant du ministre de la Communication, Mme Nina Neubecker, première secrétaire chargée de la coopération à l’ambassade d’Allemagne, M. Damien Desquiens, représentant de la délégation de l’Union européenne, Mme Minata Sarr experte en droit numérique et Mme Rokhaya Solange Mbengue Ndir présidente du FESTIC.

Selon Serigne Bamba Sy, cette rencontre revêt une importance capitale :

"Elle est le symbole d’une société de croissance ouverte à l’autonomisation des femmes. Aucun projet structurant, aucune transformation numérique, aucune ambition nationale ne peut aboutir sans un écosystème inclusif et engagé."

Elle permet d’identifier des pistes concrètes pour promouvoir l’accès équitable des femmes aux technologies numériques, aux infrastructures, aux outils digitaux ainsi qu’aux services publics numériques, notamment dans les zones rurales.

La journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts : des allocutions institutionnelles, une masterclass sur le droit numérique et le leadership féminin dans les TIC à l’international, deux panels de haut niveau qui portaient sur les enjeux institutionnels et la gouvernance du numérique, ainsi que les initiatives concrètes et les expériences de terrain.

Les discussions se sont structurées autour du concept des « 3R » : Rights, Representation et Resources (les droits, la représentation et les ressources).

Cette approche vise à garantir la protection numérique des femmes, à renforcer leur participation aux décisions et aux projets technologiques, et à améliorer leur accès aux compétences, aux financements et aux services adaptés.

Pour Mme Nina Neubecker, "La transformation digitale ouvre des perspectives immenses pour l’autonomisation économique et sociale des femmes. Elle accélère l’accès à l’information, à l’entrepreneuriat et aux services publics."

Elle a également souligné l’importance d’investir dans les compétences numériques des jeunes filles et des femmes afin de renforcer leur participation à l’économie numérique et à la vie citoyenne.

Dans cette dynamique, le projet Goin' Digital s’articule autour de trois axes : favoriser l’inclusion numérique des femmes dans l’administration, renforcer l’environnement favorable à l’entrepreneuriat et à l’innovation, et accompagner la gouvernance du secteur numérique dans le cadre de la vision technologique nationale.

Dans sa phase pilote, le programme sera déployé dans les régions de Kaolack, Kaffrine et Thiès avec pour objectif de former au moins 500 femmes, tout en renforçant leur confiance, leur leadership et leur capacité à développer des activités numériques.

Les défis persistants d’une inclusion numérique réelle

Malgré les avancées enregistrées, plusieurs obstacles continuent de limiter la pleine participation des femmes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

Les stéréotypes de genre, l’accès limité à Internet notamment dans les zones rurales, ainsi que le manque de modèles féminins dans les métiers technologiques constituent encore des freins importants.

Selon Damien Desquiens, la caravane organisée en amont de cette rencontre a permis de constater les inégalités persistantes sur le terrain :

"Cette cérémonie vient couronner une semaine de caravane qui nous a permis de constater les inégalités réelles dans les zones rurales. L'enjeu aujourd'hui est d'aller vers ces femmes et de s'assurer qu'elles disposent d'un accès égal aux technologies et des moyens nécessaires pour se développer et s'épanouir".

Il a rappelé que l'inclusion des femmes constitue un levier essentiel de développement durable. Dans un contexte où une grande partie des emplois exige désormais des compétences numériques, près de 259 millions de femmes ont moins accès à Internet que les hommes.

Une transformation numérique durable ne peut donc être envisagée sans une approche inclusive, intégrant les femmes véritables à tous les niveaux : de la formation à l'innovation, de l'entrepreneuriat à la gouvernance du numérique.

Cela nécessite un engagement concerté des pouvoirs publics, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile.

« Ensemble, créons un environnement où chacun a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer pleinement à une révolution technologique inclusive de nos sociétés. » a-t-il conclu.