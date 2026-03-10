Sénégal: Lutte contre le trafic de drogue - 600 kg de chanvre indien saisis à Warang, un suspect arrêté

Les éléments de la Compagnie de gendarmerie de Mbour ont réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du dimanche 8 mars 2026 sur la plage de Warang, dans le département de Mbour. Au total, 600 kilogrammes de chanvre indien ont été interceptés et un individu a été arrêté lors de l'opération.

Selon des sources sécuritaires, l'intervention a été menée aux environs de 4 heures du matin à la suite d'un renseignement signalant un trafic de stupéfiants dans la zone côtière de Warang. Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches de Mbour, appuyés par ceux de la Brigade territoriale de Nianing, ont rapidement mis en place un dispositif de surveillance et d'interception sur les lieux indiqués.

Au cours de l'opération, les gendarmes ont surpris trois charretiers en train de débarquer une cargaison de drogue transportée à bord d'une pirogue en provenance de la Casamance. À la vue des forces de l'ordre, les suspects ont tenté de prendre la fuite. L'un d'entre eux a toutefois été interpellé, tandis que les deux autres sont parvenus à s'échapper.

Le bilan de l'intervention fait état de l'arrestation d'un individu, soupçonné d'association de malfaiteurs et de trafic de chanvre indien. Les gendarmes ont également saisi un cheval, deux charrettes ainsi que vingt colis contenant chacun 30 kilogrammes de chanvre indien, soit un total de 600 kilogrammes.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver les autres membres du réseau impliqué dans ce trafic de stupéfiants.