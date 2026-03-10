Sénégal: Dakar - La DIC saisit 10,5 kg de chanvre indien à Sacré-Coeur

Les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) ont réalisé une importante saisie de drogue dans la soirée du samedi 7 mars 2026, dans le quartier de Sacré-Coeur à Dakar, dans le cadre de leurs opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Selon des sources sécuritaires, les enquêteurs ont interpellé un individu au niveau du rond-point JVC, alors qu'il s'apprêtait à procéder à la livraison d'une cargaison de chanvre indien. L'intervention rapide des agents a permis de mettre la main sur le suspect et d'empêcher la distribution de la marchandise.

La perquisition effectuée au domicile du mis en cause a permis de renforcer les soupçons pesant sur lui. Les policiers y ont découvert une quantité importante de drogue, portant la saisie totale à 10,5 kilogrammes de chanvre indien.

Placée en garde à vue dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles, la personne interpellée fait face à des accusations de détention et trafic de drogue. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait tenté de se défendre en évoquant l'implication d'un tiers présenté comme le véritable propriétaire de la marchandise. Toutefois, cet individu reste pour l'instant introuvable.

L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices et de démanteler le réseau auquel pourrait appartenir le trafiquant présumé.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie des forces de sécurité visant à endiguer la circulation des stupéfiants dans la capitale sénégalaise et à renforcer la lutte contre les réseaux de trafic de drogue.