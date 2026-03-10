Ile Maurice: Golf caritatif - Plus de Rs 1,5 million levées pour les grossesses à haut risque

Solidarité et engagement communautaire étaient au rendez-vous le samedi 7 mars à l'Avalon Golf Estate où le Rotary Club Le Réduit a organisé une compétition de golf caritative destinée à soutenir un projet d'envergure pour la santé maternelle à Maurice. À l'issue de la journée, Rs 1,5 million ont été collectées tandis qu'un montant additionnel de Rs 400 000 a été promis par des entreprises et donateurs n'ayant pu être présents lors de l'événement.

Au total, 68 joueurs ont participé au tournoi, sur 72 inscrits au départ. L'événement s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et solidaire. «Le tournoi s'est déroulé à merveille. Soixante-douze participants étaient enregistrés et finalement, 68 y ont participé. Le temps n'était pas terrible dans la journée mais s'est amélioré au fur et à mesure», explique Lindsay Ommar Omarjee, team leader de l'organisation du tournoi.

Au-delà de la compétition sportive, la journée visait à mobiliser la communauté autour d'un projet médical jugé crucial. Les fonds collectés contribueront à financer l'acquisition d'une ambulance spécialisée destinée au transfert de patientes présentant une grossesse à haut risque ainsi qu'à la mise en place de la première unité de soins intensifs obstétricaux dédiée à ce type de prise en charge au Sir Anerood Jugnauth Hospital.

Lors de son discours, le président du Rotary Club Le Réduit, Cherubin Cally, a insisté sur l'urgence d'une telle initiative dans le contexte actuel. «Aujourd'hui n'était pas seulement une compétition. C'était avant tout une mobilisation de la communauté», a-t-il déclaré devant les participants et invités.

Il a rappelé que les grossesses à haut risque sont de plus en plus fréquentes dans le pays. «À Maurice, les grossesses à haut risque deviennent de plus en plus courantes. De plus en plus de femmes tombent enceintes après l'âge de 35 ans, et on observe une hausse des cas liés au diabète, à l'hypertension, aux fibromes, aux ovaires polykystiques ou encore à l'endométriose», a-t-il expliqué.

Face à ces situations, la rapidité de la prise en charge peut s'avérer déterminante. «Les complications pendant la grossesse peuvent évoluer très rapidement. Un accès rapide à des soins spécialisés et à un transfert sécurisé peut faire la différence entre la vie et la mort pour la mère et l'enfant», a souligné Cherubin Cally. Le président du club a également mis en avant l'importance de l'ambulance spécialisée envisagée dans le cadre du projet. «Une telle ambulance n'est pas simplement un véhicule. C'est une extension mobile d'une unité de soins intensifs obstétricaux, permettant de prendre en charge les mères et les bébés à haut risque dès les premiers instants.»

Le coût global du projet est estimé à environ Rs 5 millions. Les organisateurs espèrent également obtenir l'appui de la fondation Rotary afin de compléter le financement et accélérer la concrétisation de l'initiative. La manifestation s'est tenue en présence du ministre de la Santé, Anil Baichoo, dont la participation a été saluée par les organisateurs. Pour le Rotary Club Le Réduit, cette première levée de fonds marque une étape importante dans un projet qui ambitionne de renforcer durablement la prise en charge des urgences obstétriques, et d'offrir un meilleur départ dans la vie aux mères et aux nouveau-nés à travers le pays.