Ile Maurice: Recettes en hausse de 32 % en janvier

9 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Les recettes touristiques de Maurice ont atteint Rs 11,287 milliards en janvier 2026, contre Rs 8,553 milliards en janvier 2025, soit une hausse de 32 %, selon des données publiées par la Banque de Maurice.

Réagissant à ces chiffres, le ministre du Tourisme, Richard Duval, souligne que la progression du secteur se confirme, tant au niveau des arrivées de touristes que des recettes générées. Les statistiques des arrivées pour février devraient également confirmer cette tendance positive, affirme-t-il. Le ministre dit toutefois espérer que le conflit au Moyen-Orient n'aura pas d'impact majeur sur l'industrie touristique mauricienne, tout en rappelant que le pays n'a aucun contrôle sur l'évolution de cette situation géopolitique.

