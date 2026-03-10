Afrique: Lomé célèbre le leadership féminin africain

9 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La capitale togolaise a vibré au rythme de la 10e édition de la Woman Night, célébrée le week-end dernier à Lomé.

Pour cette édition, l'événement a rassemblé plusieurs personnalités africaines engagées pour la promotion du leadership féminin et le renforcement de l'autonomisation des femmes. Le Maroc était cette année le pays invité d'honneur.

Le programme s'est ouvert le 5 mars par une action caritative au profit du Centre polyvalent Saint-Augustin de Kégué, témoignant d'un geste de solidarité envers les personnes en situation de handicap. Le lendemain, une conférence axée sur le thème « État des lieux en termes de droits, justice et actions à l'endroit des jeunes filles et des femmes aujourd'hui » a réuni experts du genre, personnalités publiques et participants autour d'échanges constructifs.

Point d'orgue de cette édition, le gala de charité du 7 mars, organisé à l'hôtel du 2 Février, a mis à l'honneur 14 femmes aux parcours remarquables, récompensées pour leur contribution au progrès social et à l'amélioration durable des conditions de vie des femmes en Afrique.

La ministre des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Moni Sankaredja, a salué les actions menées par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, dirigée par Marie-Joe Trenou, saluant l'impact concret de cette initiative sur le continent.

Une édition qui confirme la Woman Night comme un rendez-vous incontournable du leadership féminin africain.

