Congo-Brazzaville: Campagne présidentielle - Sylviana Okoua-Oko mobilise les vendeuses dans les marchés domaniaux de Brazzaville

La marraine du Réseau des femmes vendeuses et commerçantes dans les marchés domaniaux de la ville de Brazzaville, Sylviana Okoua-Oko, mène depuis le début de la campagne électorale une vaste opération de sensibilisation en faveur du président-candidat, Denis Sassou N'Guesso, pour l'élection présidentielle du 15 mars.

Le 7 mars, Sylviana Okoua-Oko était l'hôte des vendeuses des marchés domaniaux de Moungali, le 4e arrondissement; Madibou, le 8e; et Ouenzé, le 5e arrondissement. Mégaphone en main, elle a appelé, partout où elle est passée, à voter massivement pour le candidat de la Majorité présidentielle. Elle a aussi remis quelques présents aux vendeuses et commerçantes.

« Nous sommes là pour fédérer toutes les vendeuses et commerçantes dans les marchés domaniaux afin de solliciter leur suffrage au profit de notre candidat, le candidat des femmes, le candidat de l'unité nationale, le candidat de la paix, le président Denis Sassou N'Guesso. Et nous sommes rassurées que le 15 mars, elles se rendront massivement aux urnes pour accorder leur suffrage à notre candidat, l'unique, le Très grand camarade Denis Sassou N'Guesso », a expliqué la marraine du Réseau des femmes vendeuses et commerçantes dans les marchés domaniaux de la ville de Brazzaville, à l'issue de sa descente.

Sylviana Okoua-Oko a eu, en effet, des arguments convaincants pour fédérer cette catégorie de femmes autour des idéaux du président sortant. Elle leur a rappelé, par exemple, l'importance de la loi Mouebara qui vise, entre autres, la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité des genres. « C'est une loi révolutionnaire dans notre pays, elle protège les femmes, lutte contre les violences faites aux femmes. Cette loi qui met les veuves à l'abri après le décès de leurs époux, le président a déjà tout réglé », a-t-elle sensibilisé.

La marraine du Réseau des femmes vendeuses et commerçantes dans les marchés domaniaux est également revenue sur l'opération salvatrice menée récemment par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour lutter contre le grand banditisme dans les grandes villes.

Initiée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, l'opération « Zéro kulunas ou bébés noirs » a déjà mis hors d'état de nuire de nombreux délinquants qui écumaient les quartiers. Cela au grand bonheur de la femme commerçante qui était la première victime.

« N'oubliez pas que très récemment, les vendeuses et commerçantes avaient perdu toute quiétude, elles avaient du mal à se réveiller très tôt le matin pour aller s'approvisionner et revenir nous ravitailler, parce que ce sont elles qui nourrissent nos familles à la réalité. Le président-candidat Denis Sassou N'Guesso a mené une opération de sécurité qui, aujourd'hui, a ramené la quiétude auprès des mamans. C'est pour cela qu'elles l'ont applaudi, elles sont heureuses pour cette grande opération qui a été menée à leur profit, pour ramener la paix et la quiétude dans nos quartiers », a poursuivi Sylviana Okoua-Oko.

Cette visite se déroulant à la veille de la célébration de la 116e Journée internationale des droits des femmes, la marraine du Réseau des femmes vendeuses et commerçantes dans les marchés domaniaux de Brazzaville a conduit une délégation au boulevard Alfred-Raoul pour prendre part à l'activité organisée par le ministère en charge des questions des femmes.

« Le 15 mars, allez nombreuses dans les bureaux de vote pour voter le candidat des femmes, le grand défenseur des droits des femmes, Denis Sassou N'Guesso. Il a un très bon projet concernant les vendeuses. Si vous voyez son projet de société intitulé "Accélérons la marche vers le développement", il prend en compte les préoccupations des vendeuses dans les marchés », a-t-elle lancé.