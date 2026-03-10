Congo-Brazzaville: Campagne présidentielle - La direction locale de campagne du candidat DSN à Makélékélé assurée de la victoire

Dans la suite de la mobilisation en faveur du candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso (DSN), et à quelques jours du vote, le directeur local de la campagne électorale à Makélékélé, Euloge Landry Kolélas, a rencontré le 8 mars la population de cet arrondissement, notamment celle du quartier Ngassa.

Porteur, comme partout où il est passé, d'un message d'espoir, de paix et de confiance renouvelée au candidat Denis Sassou N'Guesso, Euloge Landry Kolélas a invité les jeunes, hommes, femmes et vieux à faire le bon choix en allant voter massivement, le 15 mars, le candidat de la continuité, le visionnaire pour l'intérêt et l'avenir de leurs enfants et celui des générations futures.

« Notre message, partout où nous sommes passés, mon équipe et moi, est celui de demander à la population d'aller voter en donnant, une fois de plus, la chance au président Denis Sassou N'Guesso afin de lui permettre d'achever les grands chantiers qu'il a entamés », a déclaré Euloge Landry Kolélas.

Il s'agit, a-t-il précisé, de la modernisation du Chemin de fer Congo-océan qui est aussi bénéfique pour le département du Pool, mais aussi d'autres projets d'infrastructures routières et économiques tels que la mécanisation de l'agriculture et des industries pour favoriser l'emploi des jeunes.