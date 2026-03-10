Congo-Brazzaville: Campagne présidentielle - Denis sassou N'Guesso à Oyo

De retour de Mossaka, chef-lieu du département Congo-Oubangui après une nuit à Owando, dans la Cuvette, le candidat Denis Sassou N'Guesso est arrivé ce 9 mars à Oyo, sa ville natale, par l'aéroport d'Ollombo, dans le département de la Nkéni-Alima.

Accompagné de son équipe de campagne, le candidat de la Majorité présidentielle a été accueilli par une foule en liesse massée le long de la route menant au centre d'Oyo et à son domicile. Il n'a pas tenu de meeting dans la localité mais l'intense bain de foule à Oyo a donné la preuve d'une mobilisation réussie des partisans du président sortant qui brigue un nouveau mandat.

Le 10 mars, Denis Sassou N'Guesso quittera Oyo pour Gamboma, chef-lieu lieu de la Nkéni-Alima, avant l'étape de Djoué-Lefini. Les meetings prévus dans les deux départements précéderont celui de clôture de la campagne, le 13 mars, à Brazzaville.

La présidentielle des 12 et 15 mars oppose Denis Sassou N'Guesso, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Anguios Nganguia Engambé, Dave Mafoula, Mabio Mavounngou Nzinga et Destin Gavet Elongo.

Les sept candidats sont entrés en campagne le 28 février dernier. À ce jour, aucun incident particulier n'a été signalé sur l'ensemble du territoire national.