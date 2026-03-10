Ethiopie: Le chef de la justice zimbabwéenne salue les avancées des réformes judiciaires au pays

Addis-Abeba — Le président de la Cour suprême du Zimbabwe, Luke Malaba, a salué les progrès réalisés par le système judiciaire de Éthiopie, estimant qu'il figure parmi les plus avancés en matière de réformes structurelles visant à renforcer l'administration de la justice.

En visite aujourd'hui à la Cour suprême fédérale d'Éthiopie, Malaba a conduit une délégation zimbabwéenne qui a tenu des échanges avec plusieurs responsables judiciaires, notamment le président de la Cour suprême fédérale, Tewedros Mihret. À l'issue de la rencontre, le magistrat zimbabwéen s'est félicité de la qualité des discussions et a mis en avant les transformations importantes engagées dans le secteur judiciaire éthiopien. Il a souligné l'importance de ce type de visites, qui offrent aux pays l'occasion de comparer leurs progrès en matière de réforme et d'échanger leurs expériences respectives.

« Le système judiciaire éthiopien se distingue comme l'un des leaders dans la mise en oeuvre de réformes transformatrices. De notre côté, nous avons également entrepris des initiatives similaires, même si nos deux pays se situent à des stades différents », a déclaré Malaba. « Ces échanges nous permettent d'évaluer nos avancées, de partager nos expériences et d'identifier les différences susceptibles d'orienter l'amélioration de nos systèmes judiciaires. »

Il a également salué l'accueil chaleureux réservé à la délégation, qu'il considère comme un signe du solide engagement des deux pays à renforcer leur coopération. Le chef de la délégation zimbabwéenne s'est par ailleurs dit particulièrement impressionné par les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la numérisation des procédures judiciaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La transition des systèmes manuels vers des plateformes électroniques a été menée avec efficacité. L'accès à des enregistrements vidéo en temps réel et à des transcriptions rapides des audiences nous inspire à introduire des innovations similaires au Zimbabwe », a-t-il indiqué.

Malaba a en outre réaffirmé la volonté de son pays de promouvoir la collaboration et le partage d'expertise. « Le savoir n'a pas de frontières. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer l'accès à la justice pour nos citoyens, conformément aux dispositions de nos constitutions respectives. Nous espérons renforcer davantage ce partenariat, à l'image des relations amicales qui unissent nos deux nations », a-t-il ajouté. De son côté, le président de la Cour suprême fédérale d'Éthiopie, Tewedros Mihret, a indiqué que la visite de la délégation zimbabwéenne visait notamment à s'inspirer des initiatives de réforme mises en oeuvre en Éthiopie.

Il a précisé que les membres de la délégation avaient bénéficié de présentations détaillées et visité plusieurs projets clés, leur permettant d'observer comment l'intégration des nouvelles technologies contribue à réduire les délais, améliorer l'accessibilité et renforcer l'efficacité du système judiciaire.

Le président de la Cour a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre le développement d'innovations technologiques dans le domaine judiciaire, soulignant que cet échange a contribué à consolider les liens et à favoriser le partage d'expériences entre les systèmes judiciaires des deux pays.