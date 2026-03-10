Afrique: L'UA exprime sa vive inquiétude face à l'escalade des tensions dans le Golfe persique

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine (CUA) a fait part de sa vive préoccupation face à l'escalade des tensions dans le Golfe persique, estimant que les incidents récents ciblant des installations essentielles pourraient avoir de graves conséquences sur la sécurité régionale et les échanges économiques mondiaux.

Le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que l'organisation suivait attentivement l'évolution de la situation dans la région, où une série d'attaques et d'affrontements a accentué l'incertitude. Dans un communiqué publié aujourd'hui sur le compte X officiel de la Commission, l'institution a signalé que les attaques visant des infrastructures critiques -- notamment des installations énergétiques et des réseaux de transport -- ont contribué à aggraver les tensions et alimenté les craintes d'une instabilité plus large.

« Ces actions perturbent des chaînes d'approvisionnement essentielles et ont des répercussions importantes sur le commerce international ainsi que sur les marchés mondiaux de l'énergie », a déclaré Mahmoud. Le président de la Commission a également condamné toute violation du droit international, en particulier les actes portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, appelant toutes les parties concernées à faire preuve de retenue.

Il a plaidé pour un renforcement des efforts diplomatiques afin d'apaiser la situation et d'éviter une nouvelle escalade. Selon lui, la stabilité dans le Golfe persique demeure cruciale pour la sécurité énergétique mondiale et l'économie internationale, ajoutant que les effets de la crise commencent déjà à se faire sentir sur le continent africain.

La hausse des prix du pétrole et les perturbations sur certaines routes commerciales majeures exercent une pression accrue sur les marchés, tandis que les exportations de produits périssables en provenance de plusieurs pays africains rencontrent des difficultés croissantes. Il a également signalé que les perturbations de l'espace aérien régional affectent les compagnies aériennes africaines et compliquent les liaisons aériennes entre l'Afrique et le Moyen-Orient.

La Commission a indiqué qu'une évaluation était en cours afin de mesurer les impacts potentiels de cette crise sur les économies africaines, les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux. Cette analyse porte également sur la sécurité des ressortissants africains et des membres de la diaspora vivant dans la région, notamment en Iran et dans les États membres du Conseil de coopération du Golfe.

Enfin, le président de la Commission a appelé à la protection des civils et a exhorté les autorités à garantir la sécurité des déplacements ainsi que l'assistance aux ressortissants étrangers, y compris les Africains vivant et travaillant au Moyen-Orient. Il a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine en faveur du respect du droit international et du règlement pacifique des différends, tout en assurant que la Commission continuerait de suivre attentivement l'évolution de la situation.