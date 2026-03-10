Sénégal: Droits et acquis des femmes - Ousmane Sonko appelle à une légère discrimination pour permettre aux femmes de rattraper le gap

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, organisée ce lundi 9 mars à la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu hommage au rôle et aux qualités des femmes dans la société. Devant une forte mobilisation des agentes et invitées présentes, le chef du gouvernement a prononcé un discours axé sur la nécessité de renforcer l'équité et l'accès des femmes aux opportunités.

Pours Ousmane Sonko, il ne s'agit pas de parler d'égalité, il s'agit simplement de tout faire pour que chaque femme ait ce qu'elle mérite. De la même manière que tout homme doit avoir ce qu'il mérite. De par son mérite, nous devons travailler à égaliser les chances, mais à travailler même à discriminer légèrement quand il le faudra pour permettre aux femmes de rattraper le gap. Rappelant une conviction qu'il avait toujours porté lorsqu'il était aux impôts le Premier souligne que « si on veut régler un certain nombre de problèmes lies à la corruption, il faut confier aux femmes toutes les responsabilités où on manipule de l'argent. »

S'appuyant sur des statistiques présentées plus tôt par la garde des Sceaux concernant la population carcérale, Ousmane Sonko a indiqué que les femmes représentent environ 3,4 % des détenus dans les prisons sénégalaises, contre une large majorité d'hommes. Une situation qui, selon lui, illustre le respect des lois et des règles sociales par les femmes. Pour le chef du gouvernement, la contribution féminine demeure essentielle au développement national. Il a ainsi affirmé qu'aucun pays ne peut espérer progresser durablement sans une participation active de ses femmes.

Dans cette optique, le PM déclare que gouvernement entend poursuivre la mise en place de réformes concrètes, notamment dans le domaine foncier en milieu rural, afin de faciliter l'accès des femmes à la terre et de renforcer leur présence dans les sphères de responsabilité.

Pour finir, le Premier ministre a évoqué certaines initiatives engagées au sein de la Primature pour améliorer les conditions de travail des femmes, citant notamment la création d'une crèche. Une mesure qui, selon lui, permet aux mères de travailler dans un climat plus serein tout en restant proches de leurs enfants. Il a d'ailleurs souligné que, dans plusieurs secteurs, les femmes figurent aujourd'hui parmi les agents les plus performants.