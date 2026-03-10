Sénégal: Diplomatie - Ouattara dépêche son vice-président à Dakar pour soutenir la candidature de Macky Sall à l'ONU

Dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques et des tractations discrètes, le président ivoirien Alassane Ouattara a envoyé à Dakar l'un de ses plus proches collaborateurs, le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, afin de tenter d'infléchir la position des autorités sénégalaises. L'objectif de cette mission : obtenir un soutien plus clair du Sénégal à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).

L'ancien chef de l'État sénégalais (2012-2024) figure parmi les prétendants à la succession à la tête de l'organisation internationale. Toutefois, sa candidature ne fait pas encore l'unanimité, ni au sein de la communauté internationale ni même parmi les pays africains.

Une candidature controversée au sein de l'Union africaine

Selon plusieurs informations relayées par le média Confidentiel Afrique, la candidature de Macky Sall aurait été portée au niveau continental par le président burundais Évariste Ndayishimiye, actuel président en exercice de l'Union africaine. Cependant, cette initiative aurait été engagée de manière unilatérale, sans validation formelle de l'ensemble des États membres ni de la commission chargée d'examiner les candidatures africaines aux postes internationaux au sein de l'organisation, basée à Addis-Abeba.

Cette situation suscite un certain malaise dans les couloirs de l'Union africaine. La question devrait être évoquée lors de la prochaine session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation, où certains dirigeants pourraient demander des clarifications sur la procédure suivie et rappeler la nécessité de respecter les règles internes.

Dakar réservé face à la démarche

À Dakar, les autorités sénégalaises estiment que cette démarche aurait été entreprise sans concertation préalable avec les institutions nationales. Une situation qui a contribué à alimenter un climat de crispation diplomatique, selon des sources gouvernementales. Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a confirmé que le Sénégal n'avait pas été associé à l'initiative ayant conduit à la promotion de la candidature de l'ancien président.

Ouattara en médiateur discret

Face à cette équation diplomatique, Alassane Ouattara semble vouloir jouer les médiateurs. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait mandaté son vice-président pour engager des discussions à la fois avec les nouvelles autorités sénégalaises et avec Macky Sall.

Cette mission diplomatique viserait à apaiser les tensions politiques et à obtenir un soutien officiel de Dakar à la candidature de l'ancien président. Un tel appui pourrait renforcer sa crédibilité sur la scène internationale au moment où les dossiers des candidats au poste de secrétaire général de l'ONU doivent être examinés.

Toujours selon des sources proches du dossier, la situation des finances publiques du Sénégal aurait également été évoquée lors de l'audience entre les responsables sénégalais et l'émissaire ivoirien. Si elle aboutit, cette médiation pourrait permettre de desserrer l'étau diplomatique autour de la candidature de Macky Sall et lui offrir de meilleures chances dans la course à la direction de l'ONU, dont le siège se trouve à Siège des Nations unies.