Afrique: Algériens bloqués à Dubaï - Emirates relance des vols vers Tunis et Casablanca, mais pas vers Alger

La situation des voyageurs algériens bloqués à Dubaï reste préoccupante. Alors qu'Emirates a repris progressivement certaines opérations depuis le samedi 7 mars, la compagnie aérienne n'a programmé aucun vol vers l'Algérie pour les prochains jours. En revanche, des vols vers des destinations voisines, notamment la Tunisie (Tunis) et le Maroc (Casablanca), figurent toujours dans le programme partiel de reprise.

Selon le site Visa Algérien, les passagers ayant confirmé leurs réservations sont invités à se rendre à l'aéroport, mais les voyageurs algériens souhaitant rejoindre Alger constatent que la destination n'est pas encore disponible sur le site de réservation d'Emirates. Comme indiqué, le message affiché lors de la recherche de vols vers Alger précise : "Aucun vol ne correspond aux dates ou à l'itinéraire que vous avez recherchés". Dans le programme journalier de l'aéroport de Dubaï, aucun vol vers l'Algérie n'est prévu pour ce lundi 9 mars ni pour le mardi 10 mars.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a confirmé vendredi dernier la suspension prolongée de ses vols vers Dubaï, ainsi que vers Doha, Beyrouth et Amman, en raison de la persistance de la situation au Moyen-Orient. Cette décision complique fortement la situation des Algériens souhaitant quitter les Émirats arabes unis. Pour le moment, aucune solution officielle d'évacuation n'a été annoncée par la représentation consulaire algérienne à Dubaï.

À l'inverse, les consulats algériens à Doha (Qatar) et Mascate (Oman) ont mis en place des plans d'évacuation, permettant aux voyageurs de rejoindre l'Arabie Saoudite par voie terrestre et de bénéficier de facilités consulaires pour les visas de transit, en coordination avec l'ambassade d'Algérie à Riyad.

Pour les Algériens à Dubaï, l'option consiste à organiser eux-mêmes des déplacements via les pays voisins, comme l'Arabie Saoudite ou Oman, mais cela reste difficile et coûteux. En comparaison, la Tunisie et le Maroc restent des destinations ouvertes par Emirates, offrant ainsi des solutions plus immédiates pour les ressortissants bloqués dans la région.

Cette situation souligne la nécessité pour les voyageurs algériens de vérifier régulièrement les programmes de vols, ainsi que les consignes consulaires, afin d'anticiper les déplacements. Les autorités consulaires tunisiennes et marocaines, en maintenant leurs vols ouverts, permettent aux ressortissants de ces pays et aux voyageurs transitant par ces destinations de continuer à circuler, contrairement aux Algériens bloqués à Dubaï.