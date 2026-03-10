Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 mars 2026

revue de presse

Madagascar : Randrianirina limoge le Premier ministre Rajaonarivelo et dissout le gouvernement

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo et de l’ensemble de son gouvernement. Une décision qui intervient après des mois de critiques sur les performances de l’exécutif et une pression accrue des mouvements de jeunesse.

Le couperet est tombé à Antananarivo. Le colonel Michaël Randrianirina a mis fin aux fonctions du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, dans un contexte de pression croissante des organisations Gen Y et Gen Z « officielles » qui réclamaient le départ du chef du gouvernement et de plusieurs ministres jugés « défaillants ». [Source Afrik.com]

Algérie : La loi criminalisant la colonisation française adoptée sans demandes d’excuses officielles

Le Parlement algérien a approuvé ce lundi 9 mars une version amendée de la loi criminalisant la colonisation française.

Le texte retire les demandes d’excuses officielles et de réparations générales adressées à la France, mais maintient les dispositions concernant des compensations pour les victimes des essais nucléaires français en Algérie. Cette adoption intervient dans un contexte de relations diplomatiques encore tendues entre Alger et Paris. [Source Africa Radio]

CAF : Augmentation de 2 millions USD des primes interclubs

La Confédération africaine de football (CAF) poursuit sa politique de soutien financier aux clubs africains. Le Président de la CAF Patrice Motsepe a annoncé une augmentation de 2 millions de dollars américains de la prime attribuée au vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, ainsi qu’une hausse supplémentaire de 2 millions de dollars pour le vainqueur de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Le vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26 recevra désormais 6 millions de dollars, soit une augmentation de 50 %, tandis que le lauréat de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération percevra 4 millions de dollars, représentant une hausse de 100 %, indique la CAF sur son site officiel. [Source Apanews]

Sénégal : Le Pastef serre les rangs face à la coalition «Diomaye président»

Au Sénégal, le Pastef, le parti au pouvoir serre les rangs. Alors que le fossé se creuse entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, de nombreux cadres du Pastef ont pris position - ces dernières 24 h - en faveur du chef de leur parti, Ousmane Sonko. Et donc contre la coalition « Diomaye président » qui a tenu sa première assemblée générale, samedi 7 mars, et se structure pour devenir une force alternative au Pastef, en vue des prochains rendez-vous électoraux.

Ousmane Sonko, « le gardien de la révolution », peut-on lire sur la page Facebook de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye. Idem pour le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal. Via les réseaux sociaux, ces dernières heures, les cadres du parti Pastef choisissent leur camp. Pour beaucoup, structurer une force politique alternative au Pastef est une trahison du président Bassirou Diomaye Faye au parti qui l’a porté au pouvoir. [Source RFI]

En RDC, le premier producteur mondial de cobalt suspecté d’être à l’origine d’une épidémie de maladies respiratoires

Selon l’enquête menée par deux ONG, Tenke Fungurume Mining n’a pas respecté les normes d’émissions relatives au dioxyde de soufre, un gaz toxique rejeté lors des opérations de traitement du minerai notamment utilisé pour les batteries des véhicules électriques.

La transition énergétique possède aussi sa face sombre. En République démocratique du Congo (RDC), les habitants de Fungurume, qui vivent aux abords de la mine de cobalt et cuivre du même nom, sont les premiers à en payer le prix, selon le rapport publié mardi 10 mars par l’ONG américaine Environmental Investigation Agency (EIA) et son homologue locale PremiCongo, au terme de trois ans d’enquête. [Source Le Monde]

Exportations vers la Chine : Le « Zéro Douane » comme levier d’industrialisation pour le Bénin

À partir du 1er mai 2026, la Chine supprimera les droits de douane pour les produits africains de 53 pays partenaires. Pour Franck Adjagba, ambassadeur du Bénin à Pékin, cette mesure n’est pas seulement commerciale, elle peut devenir un moteur pour transformer structurellement l’économie béninoise à travers l’industrialisation.

La décision chinoise d’ouvrir son marché aux produits africains sans droits de douane relance l’enthousiasme pour le commerce sino-africain. L’annonce faite dans le cadre des « Deux Sessions » offre au Bénin l’occasion d’inscrire cette ouverture dans une stratégie de développement industriel. L’ambassadeur Franck Adjagba y voit une véritable opportunité pour le pays. [Source Beninwebtv]

Guinée : Vague d’indignation après la dissolution des partis

Pour les opposants guinéens, le verdict est sans appel : ils dénoncent un "musèlement définitif", une "mise à mort de la démocratie" et la mise en place progressive d'un parti unique.

La dissolution survient alors que des élections législatives, communales et sénatoriales sont programmées le 24 mai prochain. Une coïncidence lourde de sens, estime Abdoulaye Sadio Barry, président du Bloc pour l'alternance en Guinée. [Source DW]

Burkina Faso : 150,5 millions USD mobilisés par le Fonds minier de développement en 2025

Le Burkina Faso a mobilisé 85 milliards FCFA (150,5 millions USD) en 2025 via le Fonds minier de développement (FMD), selon le Secrétariat permanent de la Commission technique nationale des mines et du FMD du Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso. Environ 59 % (50,8 milliards FCFA / 90,3 millions USD) financent le Fonds de soutien patriotique et 41 % (34,8 milliards FCFA / 61,9 millions USD) les projets locaux. Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué le 30 janvier 2026 devant l’Assemblée législative de transition que la production d’or nationale a dépassé 94 tonnes en 2025, générant 776 milliards FCFA (1,3 milliard USD) de recettes publiques. [Source Africa News Agency]

Le Ghana accorde la citoyenneté à 150 membres de la diaspora africaine

Le Ghana s'est positionné comme une porte d'entrée pour le retour de la diaspora depuis le lancement de l'initiative "Year of Return" (Année du retour) en 2019, qui commémorait les 400 ans depuis que les Africains réduits en esclavage ont été emmenés pour la première fois en Amérique du Nord.

Le programme encourageait les personnes d'origine africaine à visiter, investir et renouer avec le continent. Selon les responsables gouvernementaux, les cérémonies de citoyenneté comme celle de lundi reflètent un effort plus large visant à approfondir cette relation. [Source TV5 Monde Afrique]

Nigeria : La raffinerie Dangote promet de prioriser le marché intérieur

La raffinerie Dangote, la plus grande d’Afrique, s’est engagée lundi à privilégier l’approvisionnement du marché nigérian afin d’éviter toute pénurie de carburant dans un contexte de forte volatilité des prix mondiaux de l’énergie.

Cette promesse intervient alors que les cours du pétrole se sont envolés au-delà de 100 dollars le baril, sous l’effet des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et de la riposte de Téhéran, alimentant les craintes de perturbations de l’offre mondiale. Les marchés financiers ont immédiatement réagi, accentuant les inquiétudes quant à une nouvelle flambée du coût de l’énergie. [Source Africanews]