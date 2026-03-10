Tunisie: France - Le CTMF annonce officiellement la date de l'Aïd el-Fitr 2026

Le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF) a annoncé la date prévisionnelle de la fête de l'Aïd el-Fitr 2026, marquant la fin du mois sacré du Ramadan pour les musulmans vivant en France. Selon les calculs astronomiques basés sur la position de la lune, le vendredi 20 mars 2026 serait le premier jour du mois de Chawwal, correspondant au début des festivités de l'Aïd.

Cette estimation, toutefois, reste sous réserve de confirmation officielle, qui dépendra de l'observation réelle du croissant lunaire, comme le veut la tradition islamique. Les autorités religieuses françaises, notamment la Grande Mosquée de Paris, procéderont à cette observation lors de la « nuit de doute » pour valider la date définitive.

L'annonce précoce de la date de l'Aïd permet aux fidèles de planifier les prières collectives, les rassemblements familiaux, ainsi que les actions caritatives et la distribution de la zakât el-Fitr, aumône obligatoire versée aux plus démunis. Elle facilite également l'organisation des déplacements et des événements communautaires dans l'ensemble du pays.

Le CTMF souligne que, bien que les calculs astronomiques permettent d'anticiper la date avec précision, la pratique traditionnelle d'observation de la lune demeure essentielle, et la date finale pourrait varier légèrement selon la visibilité du croissant lunaire dans différentes régions.