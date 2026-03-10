Tunisie: France - Le CTMF annonce officiellement la date de l'Aïd el-Fitr 2026

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Conseil Théologique Musulman de France (CTMF) a annoncé la date prévisionnelle de la fête de l'Aïd el-Fitr 2026, marquant la fin du mois sacré du Ramadan pour les musulmans vivant en France. Selon les calculs astronomiques basés sur la position de la lune, le vendredi 20 mars 2026 serait le premier jour du mois de Chawwal, correspondant au début des festivités de l'Aïd.

Cette estimation, toutefois, reste sous réserve de confirmation officielle, qui dépendra de l'observation réelle du croissant lunaire, comme le veut la tradition islamique. Les autorités religieuses françaises, notamment la Grande Mosquée de Paris, procéderont à cette observation lors de la « nuit de doute » pour valider la date définitive.

L'annonce précoce de la date de l'Aïd permet aux fidèles de planifier les prières collectives, les rassemblements familiaux, ainsi que les actions caritatives et la distribution de la zakât el-Fitr, aumône obligatoire versée aux plus démunis. Elle facilite également l'organisation des déplacements et des événements communautaires dans l'ensemble du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CTMF souligne que, bien que les calculs astronomiques permettent d'anticiper la date avec précision, la pratique traditionnelle d'observation de la lune demeure essentielle, et la date finale pourrait varier légèrement selon la visibilité du croissant lunaire dans différentes régions.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.