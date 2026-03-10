Tunisie: Algérie - La date de l'Aïd el-Fitr 2026 dévoilée selon les calculs astronomiques

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La date de l'Aïd el-Fitr 2026 en Algérie pourrait être célébrée le vendredi 20 mars 2026, selon les calculs astronomiques publiés par les spécialistes de l'observation lunaire. L'annonce a été relayée par les médias locaux, qui soulignent que la confirmation officielle dépendra toutefois de l'observation du croissant lunaire, conformément à la tradition religieuse.

L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan, période de jeûne, de recueillement et de prière pour les musulmans. La fête est également l'occasion de se retrouver en famille, d'échanger des voeux, de partager des repas et de distribuer la zakât el-Fitr, l'aumône obligatoire destinée aux plus démunis.

Les calculs astronomiques permettent de déterminer la position de la lune et de prévoir avec précision l'apparition du croissant. Pour l'année 2026, les experts estiment que la nouvelle lune sera visible à partir de la fin du jeudi 19 mars, ce qui rend probable la célébration de l'Aïd le vendredi 20 mars sur l'ensemble du territoire algérien. Les autorités rappellent cependant que la date officielle sera validée après la nuit de doute, au cours de laquelle des observateurs confirmeront la présence du croissant lunaire.

Les prévisions scientifiques viennent compléter la méthode traditionnelle, qui repose sur l'observation directe, et permettent d'anticiper l'organisation des prières collectives, des rassemblements familiaux et des déplacements liés à la fête. L'Aïd el-Fitr constitue un moment central de la vie sociale et religieuse en Algérie, et sa date, lorsqu'elle est annoncée à l'avance, facilite la planification des festivités et la coordination des services publics.

Les experts soulignent également que la date de l'Aïd peut légèrement varier d'un pays à l'autre, en fonction de la visibilité locale de la lune et des méthodes de calcul utilisées par les différents pays musulmans.

