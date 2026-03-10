Tunisie: Gestion de l'eau et formation agricole - Le ministre inspecte les projets à Kairouan et Sbikha

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a effectué, lundi, une visite de travail dans le gouvernorat de Kairouan où il a inspecté l'infrastructure et les programmes de formation offerts par le Centre sectoriel de formation professionnelle agricole pour l'aménagement des zones irriguées de Barrouta.

Lors de sa visite, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les infrastructures du centre, compte tenu de son rôle-clé dans la gestion et la conservation des ressources en eau, a déclaré à l'agence TAP, le commissaire régional à l'agriculture à Kairouan, Mourad Ben Omar.

Le ministre a en outre passé en revue les plans généraux du centre pour la période à venir centrés autour de la promotion des métiers liés à l'eau, compte tenu de la forte demande résultant des défis climatiques récurrents et de la nécessité de garantir une gestion optimale de l'eau en tant que ressource vitale pour le développement du secteur agricole.

Le responsable régional a en outre affirmé que le centre ainsi que son dortoir feront l'objet de réfection dans les mois à venir afin d'augmenter sa capacité à plus de 150 lits pour les stagiaires, hommes et femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le directeur du Centre sectoriel de formation professionnelle agricole pour l'aménagement des périmètres irrigués de Barrouta, Kamel Derai, a déclaré à l'agence TAP que le centre, qui contribue au développement régional et national, accueille actuellement 75 stagiaires dans son programme de formation initiale.

Il dispense également une formation continue à environ 140 stagiaires par an dans plusieurs spécialités et filières, notamment, l'installation et l'entretien des réseaux d'irrigation, la réparation des pompes à eau, l'élevage bovin et la production laitière et carnée.

Toujours dans le cadre de sa visite de terrain, le ministre s'est rendu au complexe agricole d'El Alem dans la délégation de Sbikha où il a passé en revue les activités et les programmes de désinfection du bétail pour lutter contre les maladies d'origine aminale.

Bencheik a en outre pris connaissance de l'état d'avancement du projet d'utilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration de Sbikha. Il a aussi inspecté l'état d'avancement du projet de réhabilitation du système d'eau potable de Ksar Lemsa dans la délégation de Oueslatia.

Un projet réalisé à 20 % et financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) moyennent en enveloppe de 13,3 MD. Ce projet vise à fournir de l'eau potable à 7270 personnes et à raccorder 1 454 familles à un réseau d'eau individuel.