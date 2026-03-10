Tunisie: Vigilance maximale sur les routes - L'ONSR alerte sur les pluies abondantes

L'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) a émis ce lundi soir 9 mars 2026 un communiqué d'alerte demandant à tous les conducteurs et usagers de la route de faire preuve de la plus grande vigilance à partir de ce soir et durant la nuit à venir, en raison de conditions météorologiques instables et de pluies parfois abondantes.

L'ONSR insiste particulièrement sur la prudence à proximité des oueds et met en garde contre toute tentative de les traverser, quelle qu'en soit la raison, soulignant que les précipitations prévues pourraient entraîner des risques importants.

Selon l'Observatoire, les zones les plus concernées par des pluies significatives sont : les hauteurs de l'ouest, notamment les gouvernorats de El Kef, Siliana, l'est de Kasserine, l'ouest de Kairouan et Sidi Bouzid, ainsi que les délégations avoisinantes, le gouvernorat de Zaghouan et le centre et le sud-est du pays, incluant Gabès, Médenine, Sfax, Gafsa, et certaines zones de la côte, ainsi que d'autres secteurs du nord et du nord-ouest.

Dans ce contexte, l'ONSR recommande aux automobilistes de réduire la vitesse pour limiter les risques de glissade, de maintenir une distance de sécurité suffisante entre les véhicules, d'allumer les feux, même en journée si nécessaire pour améliorer la visibilité et d'éviter tout freinage brusque.

L'Observatoire rappelle que ces mesures sont indispensables pour assurer la sécurité de tous sur les routes durant cette période de conditions météorologiques instables.