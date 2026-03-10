Soudan: Ministre des AE - Le pays se tient au côté des pays arabes face aux agressions

9 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salim Ahmed, a présidé la délégation du Soudan participant à la réunion du Conseil de la Ligue Arabe sur le niveau ministériel, qui s'est tenue dimanche 8 mars via vidéoconférence, pour discuter les derniers développements dans la région.

Dans son discours devant la réunion, le ministre a exprimé la condamnation du Soudan à l'égard des attaques iraniennes qui ont visé un certain nombre de pays arabes, soulignant le rejet catégorique du ciblage d'installations civiles et d'infrastructures, car cela représente une menace directe pour la vie des civils et une violation flagrante des règles établies du droit international.

Le ministre a souligné que plusieurs pays ont déployé des efforts considérables au cours des dernières années pour éviter une nouvelle escalade dans la région, saluant à cet égard le rôle joué par la Sultanat d'Oman dans le rapprochement des points de vue, et louant les efforts déployés par plusieurs pays arabes dans ce contexte, à la tête desquels la République Arabe d'Egypte et l'Etat du Qatar.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé la pleine solidarité du Soudan avec les pays arabes qui ont été victimes de ces attaques, soulignant le soutien du Soudan à toutes les mesures et actions légitimes prises par ces pays pour protéger leur souveraineté et préserver l'intégrité de leurs territoires.

Le ministre a également réitéré le soutien du Soudan au Liban face aux attaques qu'il subit, exprimant le profond souci du Soudan vis-à-vis de développements accélérés dans la région, en mettant en garde contre les risques de l'extension du conflit à d'autres régions.

