Soudan: Dr Nawara réaffirme son soutien au Mécanisme de développement des femmes dans l'Est du pays

Dr Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté, a réaffirmé le soutien de l'État aux initiatives des femmes qui soutiennent les programmes de développement, en particulier au niveau rural et local.

S'adressant l'iftar annuel du Ramadan organisé par le Mécanisme de développement des femmes dans l'est du Soudan bureau de l'État de la mer Rouge au Club des ports maritimes de Port-Soudan, elle a appelé à la mobilisation et à la revitalisation de la participation des femmes dans les divers projets de développement et de soutenir et promouvoir la participation des femmes aux projets productifs et de développement d'une manière qui corresponde à leurs capacités et aux besoins urgents du développement, notamment dans la phas d'après-guerre.

Dr Nawara a salué le rôle essentiel joué par le Mécanisme de développement des femmes dans l'est du Soudan, notamment pour l'accueil des personnes déplacées dans les États de l'est et leur intégration aux programmes mis en place pour les aider. Ce mécanisme a été relancé dans les États de Gedaref, Kassala et de la Mer Rouge, dans l'est du Soudan, où il a organisé plusieurs conférences afin de mobiliser les femmes et de les orienter vers le développement.