Soudan: Dr Nawara réaffirme son soutien au Mécanisme de développement des femmes dans l'Est du pays

9 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Dr Nawara Abu Mohammed Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté, a réaffirmé le soutien de l'État aux initiatives des femmes qui soutiennent les programmes de développement, en particulier au niveau rural et local.

S'adressant l'iftar annuel du Ramadan organisé par le Mécanisme de développement des femmes dans l'est du Soudan bureau de l'État de la mer Rouge au Club des ports maritimes de Port-Soudan, elle a appelé à la mobilisation et à la revitalisation de la participation des femmes dans les divers projets de développement et de soutenir et promouvoir la participation des femmes aux projets productifs et de développement d'une manière qui corresponde à leurs capacités et aux besoins urgents du développement, notamment dans la phas d'après-guerre.

Dr Nawara a salué le rôle essentiel joué par le Mécanisme de développement des femmes dans l'est du Soudan, notamment pour l'accueil des personnes déplacées dans les États de l'est et leur intégration aux programmes mis en place pour les aider. Ce mécanisme a été relancé dans les États de Gedaref, Kassala et de la Mer Rouge, dans l'est du Soudan, où il a organisé plusieurs conférences afin de mobiliser les femmes et de les orienter vers le développement.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.