Tunisie: Printemps 2026 - La Tunisie s'impose comme nouvelle destination pour les Européens fuyant Dubaï

9 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Dans un contexte géopolitique incertain au Moyen-Orient, la capitale tunisienne s'impose comme une alternative sérieuse pour les voyageurs européens souhaitant maintenir leurs projets printaniers.

Selon le journal britannique Mirror, la fréquentation de certaines destinations emblématiques du Golfe, notamment Dubaï, devrait connaître une baisse significative en raison de l'instabilité dans la région. Cette situation pousse les touristes à rechercher des alternatives offrant climat agréable, patrimoine culturel et accessibilité depuis l'Europe.

Alors que le Moyen-Orient reste temporairement déconseillé, Tunis attire particulièrement l'attention des voyageurs. La capitale tunisienne combine charme méditerranéen, héritage historique et confort moderne.

La ville offre un mélange unique d'histoire coloniale française et de traditions arabes, tandis que sa médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et les ruines de Carthage, situées à proximité, renforcent son attractivité pour les amateurs de culture et d'histoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le climat méditerranéen dans lequel baigne Tunis constitue un autre atout majeur. Les températures diurnes en cette période de fin d'hiver atteignent en moyenne 20 °C, offrant un cadre idéal pour les séjours touristiques et les escapades urbaines. Cette douceur printanière combinée à un ensoleillement généreux attire particulièrement les Européens habitués à des hivers plus rigoureux.

Côté accessibilité, Tunis bénéficie d'excellentes liaisons aériennes avec l'Europe. La capitale tunisienne est située à moins de deux heures de vol des principales villes européennes, ce qui en fait une option pratique pour des séjours courts ou des escapades de week-end.

Cette proximité, couplée à des infrastructures touristiques de qualité, renforce la compétitivité de Tunis face aux destinations du Golfe et du Moyen-Orient traditionnellement prisées.

Selon Annabelle Thorpe, journaliste spécialisée dans les voyages, Tunis se distingue comme destination alternative de choix pour les voyageurs qui envisageaient initialement de se rendre dans des villes comme Amman, capitale de la Jordanie.

Le mélange d'histoire, de culture et de confort moderne permet à la capitale tunisienne de répondre aux attentes des touristes européens désireux de profiter d'un séjour sécurisé et agréable.

Outre son patrimoine et son climat, Tunis attire également par la diversité de ses activités culturelles et récréatives. La ville offre des musées, des galeries, des marchés artisanaux, ainsi que des plages situées à proximité, permettant aux visiteurs de combiner détente et découverte.

Ces atouts contribuent à renforcer l'image de Tunis comme une destination méditerranéenne alternative incontournable en cette période de perturbations dans le Golfe et le Moyen-Orient.

Ainsi, face à la baisse de fréquentation de destinations du Moyen-Orient et des Émirats arabes unis, Tunis émerge comme une solution idéale pour les voyageurs européens recherchant soleil, culture et sécurité. Son climat agréable, son patrimoine historique et sa proximité avec l'Europe en font une destination de choix pour le printemps 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.