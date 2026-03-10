Congo-Kinshasa: 8 mars 2026 - Christophe Mboso encourage l'autonomisation des femmes

En marge de la journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et autorité morale du parti Convention pour la République et la Démocratie (CRD), Christophe Mboso, a encouragé les femmes congolaises à s'autonomiser.

Lors d'un meeting tenu au stade Vélodrome, dans la commune de Kintambo (Kinshasa), il a estimé que cette autonomisation constitue une condition essentielle pour permettre aux femmes de bénéficier d'une véritable considération au sein de la société congolaise.

Dans son discours, Christophe Mboso a également appelé les femmes kinoises à une fervente intercession en faveur du Chef de l'État.

Évoquant ensuite la question de la Constitution, il a affirmé que seule la Bible ne peut être révisée, tandis que tout le reste y compris la Constitution de la RDC peut l'être.

Selon lui, étant donné que l'article 218 de la Constitution précise elle-même qu'elle peut être modifiée ou révisée, il est incohérent que certains s'opposent catégoriquement à cette démarche.

« Vous n'ignorez pas que ces derniers temps, le débat sur la révision de la Constitution a refait surface. Je vous le dis, et croyez-moi, je fais partie des gens qui l'ont rédigée. Dans son article 218, il est indiqué que la Constitution peut être révisée. Alors ça m'étonne de voir certaines personnes s'y opposer. Le seul livre qui ne peut pas être touché, c'est la Bible. Le reste, voire la Constitution, est susceptible d'être révisé », a-t-il conclu.

Plus de 10.000 femmes du district de la Lukunga ont pris part à cette actrivité.